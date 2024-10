Zbloudilí a dezorientovaní houbaři: Policisté pátrali po třech během jednoho dne

Perný den zažili policisté a hasiči na Karlovarsku. Během středy museli vyjíždět ke třem případům zbloudilých a dezorientovaných houbařů. Sběrači se díky jejich pomoci dostali v pořádku do svých domovů. Aby se podobným situacím předešlo, policie doporučuje před výletem do lesa informovat o plánované trase blízké osoby, vzít si s sebou nabitý telefon a držet se značených cest.

České lesy denně zaplavuje mnoho houbařů. Někteří ale při honbě za „pokladem“ ztratí pojem o místě i čase. Zmateným jedincům pak dělá problém se z temných hvozdů bez cizí pomoci vymotat. Podobný osud potkal tuto středu rovnou tři nadšence.

Nejprve policisté na tísňové lince obdrželi telefonát v odpoledních hodinách. Jednasedmdesátiletý senior uvedl, že se nejspíš nachází někde poblíž obce Čirá na Sokolovsku. Při houbaření se prý ztratil a potřebuje pomoc. Muže se podařilo rychle lokalizovat. Na sobě neměl ani škrábanec. Zhruba o dvě hodiny na to, se ozvala další houbařka. Ta se prý v končinách u Velkého Rybníka zatoulala a nevěděla, kudy zpět. Výjezd ale nebyl potřeba. Policisté ženu trpělivě podle map odnavigovali na cestu vedoucí k silnici. Odtud už trasu dobře znala a další pomoci nebylo třeba.

Podstatně dramatičtější bylo rozsáhlé pátrání po šestasedmdesátiletém houbaři, který v lesích u Třebeňe na Chebsku bloumal už od dopoledne. Policii o skutečnosti informovala rodina muže, která se ho předtím snažila najít sama.

„Hledání komplikovalo především to, že muž neměl u sebe mobilní telefon. V místě následně proběhla pátrací akce, které se účastnilo 16 policistů, 35 hasičů a 3 policejní psi. Do akce byl zapojen i vrtulník s termovizí,“ informovala tisková mluvčí kraje Zuzana Churaňová. Promrzlého a dehydratovaného seniora nalezli po třech hodinách. Poté, co se o něj postarali záchranáři, byl odvezen zpátky domů ke své rodině.

Houbaři vyrazili do lesa, posbírat je museli policisté! Ztratili se a prochladli

Policie na základě podobných incidentů vytvořila informační leták, ve kterém sdílí rady, jak se v neznámém terénu neztratit. Nejdůležitější je nezmatkovat. „Zastavte se na místě a rozhlédněte se. Nikdy nepobíhejte sem a tam, nepanikařte,“ dodává Churaňová.

Policie doporučuje se před výletem do lesa informovat o plánované trase blízké osoby, vzít si s sebou nabitý telefon a držet se značených cest. | Policie ČR

Pokud se vydáte na houby, nebo jen na procházku, nezapomínejte na několik základních pravidel:

Vždy u sebe mějte plně nabitý mobilní telefon

Blízkým oznamte, kam máte namířeno a kdy se plánujete vrátit

Vezměte si na sebe oblečení výrazné barvy (učiní vás lépe viditelnými)

Na místě si zapamatujte orientační body

V nouzi volejte tísňovou linku Policie ČR 158