Velký houbový průvodce od sběru až po vaření: Mýty, pravdy a rady!

Pokrmy z hub jsou lahůdka, ale musí se umět připravit. Jaká pravidla dodržovat, aby smaženice či hříbková omáčka byly kulinářským vrcholem hostiny, a ne malérem, co v nejhorším případě musí řešit lékař?

Houby i jídla z nich se chovají stejně jako další potraviny, kazí se. Čerstvě nasbírané plodnice proto uchovávejte v chladničce a zpracujete nejpozději dva dny po sběru, ale čím dříve, tím lépe. Ovšem když si jeden den uvaříte třeba omáčku, zbytek necháte v chladničce a druhý den ohřejete a sníte, tak to zcela jistě není problém.

Kdy solit smaženici?

Tahle otázka způsobila už nejednu hádku u sporáku! Kdy správně solit smaženici – před, nebo až na konci? Pravdou je, že záleží na tom, co od vaší smaženice čekáte.

Pokud ji osolíte hned na začátku, houby pustí hodně vody, takže budete mít spíše vodnatější pokrm. To je skvělé pro získání výrazného houbového vývaru. Když máte v plánu udělat smaženici pěkně hustou a křupavou, raději sůl přidejte až ke konci, když už jsou houby skoro hotové. Tím udržíte texturu.

Zavařené do další sezony

Zavařování je jednou z nejlepších metod, jak uchovávat houby. Do sklenic je potřeba je šoupnout do čtyřiadvaceti hodin po nasbírání. Chuťových variací láků jsou desítky, záleží na preferenci konzumenta. Pamatujte, že sterilovat se musejí 20 až 30 minut při 90 °C. Vydrží pak celý rok.

Řádně povařit

Lesní houby by se měly jíst vždy dostatečně tepelně upravené. Víc než jindy to platí pro hřiby kováře nebo podzimní václavky. „Je třeba je vařit alespoň 15 až 20 minut. Jinak mohou vyvolat pořádné zažívací potíže,“ varuje mykolog Dalibor Marounek.

Mrazit ano, ale...

Není pravda, že houby se nesmí mrazit. Do mrazáku je však třeba ukládat již plodnice tepelně zpracované. Udává se, že pak bezpečně vydrží kolem půl roku.

Hořčák v jídle?

Hořčák neboli hřib žlučový je houba, která sice není přímo jedovatá, ale její hořkost je legendární. Může zničit jakoukoli houbovou pochoutku, a proto se mu houbaři snaží vyhnout jako čert kříži. Pokud se dostane do jídla, tak jedinou možností je vše vyhodit. Hořké látky jsou oproti tomu, co by se mohlo říkat, odolné vůči tepelné úpravě, ať už to zkoušíte jakkoliv dlouho.

Sušit ve stínu

Kdo by si pár hub neusušil na zimu. Nikdy by se však neměly dávat schnout na sluníčko, zapaří se. Ideální je rozložit je na sítě a umístit do stínu a průvanu. Nebo je šoupnout do sušičky.