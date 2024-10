Internetový obchod prodával nebezpečnou klobásu: V ohrožení děti i těhotné ženy!

Internetový obchod Rohlík.cz prodával klobásu s obsahem bakterie listerie, která je nebezpečná pro starší lidi, děti, těhotné ženy nebo osoby s oslabenou imunitou. Šlo o turistickou klobásu s datem spotřeby do 13. října 2024 od výrobce Amaso CZ. Celou šarži, tedy 100 kilogramů, nabízel Rohlík.cz prostřednictvím svého on-line supermarketu. V tiskové zprávě o tom informovala Státní veterinární správa. Veterináři vyzývají zákazníky, kteří klobásu zakoupili, aby ji nekonzumovali. Rohlík uvedl, že o závadnosti produktu informuje zákazníky a za nákup klobásy jim vrátí kredity.

Uvedená klobása patří podle veterinární správy mezi potraviny určené k přímé spotřebě, které není nutné před konzumací tepelně opracovat. „Riziko možného nakažení je proto vyšší než u produktů určených k tepelné úpravě, například vařením či grilováním,“ upozornili veterináři. Výroba produktu i uvádění na trh byly podle správy pozastaveny, provozovatel musí provést sanitaci provozu, vyšetřit zkušební vzorek výrobku a prokázat jeho zdravotní nezávadnost.

Rohlík dočasně stáhl produkt z nabídky, a to do doby, než dodavatel doloží nápravná opatření, řekla mluvčí Denisa Ladka Morgensteinová. Podle vyjádření šéfa Amaso CZ Vlastimila Laciny Jiroše výrobek ihned po oznámení o výskytu bakterie stáhli a nechali otestovat všechny ostatní šarže. "Nechali jsme také udělat stěry z ploch a dalších míst, kde by se bakterie mohla objevit, a nyní čekáme na výsledky odběrů, nicméně věříme, že bude vše v pořádku," dodal Jiroš.

Bakterie může způsobit onemocnění zvané listerióza. Mezi příznaky listeriózy patří například horečka, bolesti hlavy, malátnost, nevolnost, zvracení nebo vodnatý nekrvavý průjem. Takzvaná systémová listerióza může mít fatální průběh, u novorozenecké listeriózy se mohou vyskytnout předčasné porody, spontánní potraty, porod mrtvého dítěte či infekce novorozence.

Do lidského organismu se tato bakterie může dostat například prostřednictvím nevhodně ošetřených nebo skladovaných potravin. Pro zdravé lidi obvykle v malém množství bakterie nebezpečná není, komplikace ale hrozí u starších lidí, těhotných žen, dětí nebo u lidí s oslabenou imunitou. Veterináři upozornili na to, že pokud lidé zjistí zdravotní potíže v rozmezí inkubační doby od dvou až tří týdnů po konzumaci, ať informují svého lékaře.