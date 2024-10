Čechy láká ilegální byznys s houbami: Riskují zdraví i mastné pokuty

Houby se v dnešních dnech staly horkým zbožím. Jejich ceny na trzích a internetových bazarech šplhají do závratných výšek. Takový košík plný hub může vyjít až na 600 korun. Lákavá vidina rychlého výdělku je atraktivní pro leckoho. Ne každý si ale uvědomuje, že prodej hub není jen tak a nese s sebou spoustu rizik. „Lidi to ode mě kupujou. Jsou to čerstvé houby – hříbky, menší a střední, žádné velké. Povolení nemám,“ svěřil se jeden z nelegálních prodejců webu TN CZ.

Smrtící hazard

Prodej hub je bez potřebných zkoušek srovnatelný s ruskou ruletou. „Kromě té pokuty se může stát, že někomu prodají jedovatou houbu, on se otráví, a pak už to bude řešit soud,“ varuje mykolog Zdeněk Hájek. A to není zdaleka jediný důvod, proč je nelegální prodej hub nebezpečný. Houby jsou totiž velmi náročné na zpracování a skladování. Nesprávná manipulace může vést k jejich znehodnocení a následné otravě.

Zákon hovoří jasně

Zákon jasně stanovuje, že k prodeji hub je nutné mít osvědčení o znalosti hub. Mykologické zkoušky můžete podstoupit na hygienických stanicích. Vydání osvědčení je zdarma. „Ten průkaz má podobnou platnost jako řidičák. U lidí do 60 let platí po dobu deseti let a potom se to zkracuje na pět let a dva roky,“ informuje Věra Merhautová, vedoucí krajského oddělení hygieny výživy. Zakázaný je prodej sušených, mražených i tepelně upravených hub.

V případě, že se jedinec rozhodne zákon ignorovat a nedej bože se i někdo otráví, prodejce nese veškerou právní odpovědnost. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) bedlivě sleduje trh s houbami a provádí pravidelné kontroly. „Za jakost a bezpečnost potraviny zodpovídá ten, kdo ji v aktuálním okamžiku uvádí do oběhu,“ upozorňuje mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Pokuty se mohou pak vyšplhat až k deseti tisícům korun.

Zboží by mělo splňovat i konkrétní parametry. „Maximálně 5 procent nabízených hub může být poškozeno. Poškozením se myslí houby, kterým chybí více než čtvrtina klobouku nebo v nichž se vyskytují škůdci,“ vysvětluje Kopřiva s tím, že je povolen prodej jen určitých druhů hub. Nekompromisní jsou také další pravidla. „Lesní zákon z hlediska užívání lesů dovoluje sbírat lesní plody pouze pro vlastní potřebu,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Chraňme své zdraví

Pokud si přece jen chcete lahodné houby u někoho koupit, nakupujte je pouze u ověřených prodejců, kteří disponují potřebnými dokumenty. A pokud se rozhodnete houby sbírat sami, nepodceňujte studium atlasů hub a v případě nejmenších pochybností se poraďte s odborníkem.