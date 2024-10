Auto se třemi lidmi strhla povodeň: Mrazivá slova starosty

Necelé tři týdny po ničivých povodních stále není nalezeno osm osob. Mezi nimi i trojice, jejíž vůz byl 14. září stržen rozbouřeným tokem Staříč v Lipové-lázních na Jesenicku. Ani přes intenzivní pátrání, do kterého se zapojili i polští kolegové, se stále nepodařilo pohřešované najít.

Vůz s třemi přáteli a jejich kamarádkou byl stržen prudkým proudem a zmizel v hlubinách rozbouřené vody. Jedinému z nich se podařilo zachránit, ostatní zůstali uvězněni uvnitř. Zničené vozidlo bylo nalezeno o dva dny později zhruba půl kilometru daleko, ale nikdo v něm nebyl.

Intenzivní pátrání

Od té doby probíhá rozsáhlá pátrací akce, do které jsou zapojeny desítky záchranářů, policistů a dobrovolníků. Hlavní pozornost se soustředí na tok řeky Staříče a její přítoky, které se vlévají do řeky Bělé a dále tečou do Polska. K pátrání jsou využívány různé prostředky, včetně člunů, dronů a speciálně vycvičených psů.

„Dosud se nám ale pohřešované osoby nepodařilo najít. V pátrání pokračujeme dál i v rámci běžného výkonu služby,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Naděje a smutek

Starosta Lipové-lázně Vladimír Šantrůček vyjádřil obavy, že pátrání může být marné. Vzhledem k síle vody a množství naplavenin je možné, že se těla již nepodaří najít. Podle starosty tato tragická událost hluboce zasáhla nejen rodiny pohřešovaných, ale celé Lipové-lázně. „Když jsem viděl, jak se všechno ve vodě mlelo, kameny, a to i obrovské, kmeny stromů, auta a další nejrůznější naplaveniny, je jasné, že stát se mohlo cokoliv. Fakt hrůza! Těla to mohlo i rozemlít. Nechci se ale k tomu vyjadřovat. Je to neštěstí, které obec výrazně zasáhlo. Pro nás citlivá věc. Všichni to byli kamarádi, jeden z nich náš hajný,“ řekl Šantrůček serveru Novinky.