WHO varuje: Z Afriky přijde nová pandemie?! Ve Rwandě se šíří nebezpečný virus

Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala před nebezpečnou nákazou, kterou zaznamenala ve Rwandě. Organizace momentálně eviduje asi tři sta lidí, kteří měli s nemocí přijít do kontaktu. Jeden z nich měl už i vycestovat ze země. Virus je velmi nebezpečný a podle lékařů se momentálně nedá vyléčit.

Onemocnění způsobuje virus Marburg. Podle dat lékařů se šíří velmi rychle a je smrtelně nebezpečné. Z dvaceti šesti zaznamenaných případů mělo osm nakažených nemoci podlehnout, informoval deník Daily Star.

Vypuknutí nákazy potvrdilo i rwandské ministerstvo zdravotnictví. Podle jejich informací by zhruba 70 % nakažených měli tvořit zaměstnanci dvou specifických klinik z hlavního města Kigali. Rwandská vláda spolupracuje s WHO, žádná účinná vakcína ani léčba však momentálně neexistuje. „Je velice důležité, aby lidé vykazující symptomy marburského viru okamžitě vyhledali lékařskou pomoc. Zamezí se tím dalšímu šíření viru a podpůrná léčba může zmírnit symptomy. WHO riziko epidemie ohodnotila jako velmi vysoké v rámci Rwandy. Celosvětově je ale riziko poměrně nízké,“ řekl mluvčí WHO.

Jeden z potenciálně nakažených lidí sice cestoval do zahraničí, nemoc se u něho však nepotvrdila. Marburský virus je podle lékařů velmi podobný ebole. Inkubační doba onemocnění se pohybuje mezi dvěma a jednadvaceti dny. Příznaky se objevují náhle a zahrnují vysokou horečku, extrémní migrény a nevolnost. Časem se objevují i těžké průjmy a v některých případech krvácení. Nemoc může být i smrtelná, což je většinou následkem ztráty krve.

Virus Marburg se šíří krví a přímým kontaktem s jinými tělesnými tekutinami. V Africe se virus může snadno šířit i během pohřebních rituálů, při kterých dochází k přímému kontaktu se zemřelými.