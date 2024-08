Šéf vakcinologů promluvil o nové variantě opičích neštovic. Co je podle něj alarmující?

Nová varianta virového onemocnění mpox, kvůli jejímuž šíření v Africe varovala Světová zdravotnická organizace (WHO), se co do příznaků a léčby neliší od předchozí. Rozdíl je v drobných genetických odchylkách a v tom, že nová verze nemoci dříve známé jako opičí neštovice se šíří tam, kde se dosud nešířila. ČTK to dnes řekl předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Chlíbek s tím, že alarmující je spíše opětovné epidemické šíření infekce.

„Nová varianta opičích neštovic je nová třeba v tom, že se šíří tam, kde se dosud nešířila. V zásadě je západní a východní varianta viru opičích neštovic podle toho, jestli se více vyskytovala v západní části Afriky, nebo východní. Jinak rozdíl mezi variantami není nějak zásadní,“ uvedl vakcionolog.

Podle něj lze jednotlivé verze infekce rozlišit celogenomovou sekvenací viru, nikoliv podle příznaků nemoci. „Co se týče pacienta, kliniky a potíží, ten obraz zatím vypadá stejně,“ doplnil Chlíbek.

Nemoc se projevuje zejména vyrážkou s puchýřky, pacienti také trpí horečkami, případně pociťují celkové vyčerpání. Pro léčbu jsou v obou případech podle Chlíbka antivirotika a rizikové skupiny lidí se mohou nechat očkovat.

Vzhledem k rychlému nárůstu počtu nakažených v Africe vakcinolog doporučuje očkování zejména lidem, kteří do zemí s vyšších výskytem infekce míří. Obezřetní by podle něj pak měli být i při kontaktu s nemocným člověkem a s opicemi a dalšími divokými zvířaty, která nemoc mohou šířit. „A zvýšené riziko je pro sexuální pracovníky, zejména to platí pro muže, kteří mají sex s muži. Měli by být na pozoru, jestli jejich partner nemá třeba vyrážku a jiné potíže. Pokud má, neměl by s ním mít pohlavní styk nebo úzký kontakt,“ upozornil Chlíbek.

Podle dosud platných českých doporučení by se měli nechat očkovat i lidé, kteří mají sex s více partnery a užívají léky jako prevenci nákazy HIV, nebo lidé žijící v domácnosti s HIV pozitivním. Podle dat WHO tvořili v předchozích vlnách šíření infekce přes 90 procent nakažených právě muži mající sex s muži. Pro běžnou populaci je riziko hodnoceno jako nízké. Podle čtvrtečních informací ministerstva zdravotnictví je vakcín proti mpox v Česku dostatek.

Nejvyšší stupeň varování

Nemoc se mezi lidmi podle expertů původně šířila především sexuálním přenosem, u nové varianty ale k nákaze podle nich stačí jen blízký tělesný kontakt s infikovaným člověkem.

WHO kvůli nové variantě mpox v Africe ve středu vyhlásila nejvyšší stupeň varování a o den dříve Africká unie vyhlásila nejvyšší stupeň ohrožení veřejného zdraví na celém kontinentu. V Africe byla nákaza dosud hlášena v 15 zemích, nejpostiženější je Kongo. Mimo Afriku byl jeden případ nákazy novou variantou mpox prokázán ve Švédsku, podle tamních úřadů nemocný dříve žil v postižené oblasti v Africe.