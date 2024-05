První lékaři a lékařky z Ukrajiny, kteří utekli před válečným konfliktem do České republiky, budou už zanedlouho konečně léčit pacienty. (autor: archiv Blesku)

První lékaři a lékařky z Ukrajiny, kteří utekli před válečným konfliktem do České republiky, budou už zanedlouho léčit pacienty. Zatím jim v tom bránil složitý proces uznání jejich vzdělání, který je pro výkon lékařského povolání v Česku nutný.

Pomáhají jim v tom kolegové praktici ze Společnosti všeobecného lékařství (SVL) v rámci Projektu Ukrajina. Zapojení téměř deseti ukrajinských lékařů pomůže podle praktiků přetíženým ordinacím. Tito lékaři dosud mohli pracovat jen v pomocných profesích nebo úplně mimo zdravotnictví.

Projekt Ukrajina měl od začátku války pomoci zařadit emigrující lékaře do českého zdravotnictví a umožnit jim dělat jejich práci. „V tuto chvíli vím o kolegyni z Ukrajiny, která je velmi blízko složení atestace. Další čtyři lékařky jsou v různé fázi aprobačního procesu, který je nutný, aby se mohly v Česku své profesi samostatně věnovat,“ říká MUDr. Cyril Mucha, místopředseda SVL ČLS JEP.

Praktický lékař Cyril Mucha Autor: archiv Blesku

Projekt funguje dva roky

Projekt funguje přes dva roky, zapojilo se do něj více než 50 ukrajinských lékařů a asi 20 ordinací českých praktiků. Původně SVL v rámci projektu vyčlenila milion korun na finanční příspěvek ordinacím, které lékaře z Ukrajiny zaměstnávaly jako pomocnou sílu. Nyní plyne podpora přímo těm lékařům, kteří se zapojili do procesu přípravy na českou atestaci. Při něm se totiž dostávají do situace, která může být pro uprchlíka prakticky neřešitelná.

„Systém je nastavený tak, že přibližně rok a půl trvá, než proběhne jen tzv. nostrifikace neboli uznání diplomu a lékař se rozkouká natolik, aby mohl jít k aprobačnímu testu. Ten je velmi náročný, poté musí lékař absolvovat půlroční stáž v akreditovaném zdravotnickém lůžkovém zařízení. Tu si ovšem většinou platí sám, a k tomu zdarma pracuje na plný úvazek. Z čeho by měl žít, pak není jasné,“ pozastavuje se nad situací MUDr. Mucha.

Až poté může podle něj lékař k atestační zkoušce. Potíž vidí praktici i v tom, že alespoň část stáže nemohou ukrajinští lékaři absolvovat v ambulancích. „Domnívám se, že je potřeba celý proces zjednodušit, tak aby ukrajinští lékaři mohli rychleji začít pracovat,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, Ph.D., předseda SVL ČLS JEP.

Jak sám říká, hned po vypuknutí války na Ukrajině se odborná společnost SVL snažila státní správu přesvědčit k alespoň dočasnému uvolnění pravidel pro uprchlíky, například ve formě výjimky u aprobační stáže, ale bez odezvy. Přestože nových lékařů podle MUDr. Muchy již do Česka z Ukrajiny příliš nepřichází, objevují se ti, kteří tady již delší dobu žijí, a nově se hlásí o zaměstnání ve zdravotnictví.

Lékařky z baru i zahradnictví

„Měli jsme tady lékařky, z nichž jedna pracovala v zahradnictví, druhá zase v baru. Souvisí to samozřejmě i s jazykovou bariérou. Dokud nemluví plynně česky, tak se pochopitelně trochu bojí. Je velká škoda kvalifikovanou pracovní sílu nevyužít, a to jak pro nás lékaře, tak pro české i ukrajinské pacienty,“ dodává MUDr. Mucha. Odhaduje, že v Česku v tuto chvíli na různých pomocných pozicích pracují desítky lékařů, lékařek a dalšího zdravotnického personálu.