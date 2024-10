Deset let za objednávku vraždy manžela: Žena z Ústecka se chytila do policejní pasti

Lenka M. se svého manžela měla chtít nechat zbavit, protože ho prý nenávidí. Navíc se rozváděli a měli spory o dítě a majetek, který nechal muž přepsat na sebe. Rozhodla se tedy, že problém vyřeší po svém a kontaktovala bývalého kriminálníka z Děčína, se kterým se sešla na základě typu od známého, informoval portál CNN Prima News.

Za vraždu nabízela muži milion korun. Na schůzce mu prozradila, kde její manžel bydlí a navrhla mu i plán provedení vraždy. „Navrhla, aby zaplacený muž nejdříve přerušil dodávku elektrické energie v rozvodové skříni, která se nachází v blízkosti domu jejího muže. Ten by pak vyšel z domu, kde měl být dosud nespecifikovaným způsobem usmrcen,“ popsal soudce Ondřej Peřich.

Potenciální vrah radši vyhledal policii

Oslovený muž se však do zločinného světa vracet nechtěl a šel tedy rovnou na policii. Společně na ženu nastražili past a jednu ze schůzek si nahráli odposlouchávacím zařízením umístěným na těle muže. „Možná by nebylo úplně špatné, kdyby to vypadalo jako přepadení,“ říká třeba na záznamu. Chlubí se také, že pokud vše vyjde, zdědí po manželovi majetek v hodnotě 30 milionů korun. Díky záznamům spadla klec a policisté mohli ženu zadržet na čerpací stanici v Lovosicích. Podle státního zástupce jde o klíčový důkaz.

„Registroval jsem výhrůžky, ale vnímal jsem je jako rozvodovou taškařici,“ uvedl bývalý manžel Lenky M. u soudu. Ta se ještě snažila soudce přesvědčit svou vlastní verzí příběhu. „Můj manžel, když se rozváděl se svojí exmanželkou, už byli rozvedený, ji chtěl nechat zavraždit. Můj manžel je velice mstivý člověk,“ tvrdila.

Její výpovědi ale soud neuvěřil a poslal ji na deset let do vězení. Žena se na místě odvolala. „Máme za to, že určitě nelhala a trestného činu se nedopustila,“ doplnil její obhájce. Případ tedy poputuje k Vrchnímu soudu v Praze.