Šokující statistika: Kde v Evropě umírá nejvíce řidičů?

Dopravní nehody jsou smutnou realitou každodenního života. Ačkoliv se situace na evropských silnicích v posledních letech zlepšuje, stále jsou místa, kde je potřeba být za volantem mimořádně opatrný.

Švýcarský web Vignette Switzerland analyzoval údaje Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC) a zveřejnil žebříček deseti evropských zemí, které měly v roce 2023 nejvyšší míru úmrtí na silnicích.

Data jsou uváděna v počtu úmrtí na milion obyvatel a porovnávají se průměrem Evropské unie, který činí 45,5 úmrtí na milion obyvatel.

V čele žebříčku se nachází Bulharsko, které s 81,6 úmrtími na milion obyvatel výrazně převyšuje evropský průměr o 79 %. Druhé místo patří Rumunsku, kde míra úmrtnosti dosahuje 81,1 na milion obyvatel, což je o 78 % více než unijní průměr. Na třetím místě se umístilo Srbsko s mírou 75,7 úmrtí, což představuje 66 % nad průměrem.

Vysoko v žebříčku se umístilo i Lotyšsko s 75,4 úmrtími a Chorvatsko, kde připadá 71,2 úmrtí na milion obyvatel. Portugalsko se s 60,2 úmrtími na milion obyvatel zařadilo na šesté místo, hned za ním následuje Řecko s 59,6 úmrtími. Další země s vyšší úmrtností je Litva, kde míra činí 56 úmrtí na milion obyvatel, na devátém místě se umístila Itálie s 52,4 úmrtími a Polsko uzavírá žebříček s 51,5 úmrtími na milion obyvatel.

Česko a Slovensko se v tabulce nebezpečných zemí pro jízdu autem umístily také poměrně vysoko, i když se nedostaly do první desítky. Slovensko se v tabulce umístilo na 12. místě s mírou 54 úmrtí na milion obyvatel, Česko skončilo na 14. příčce s 50 úmrtími na milion obyvatel. Rakousko obsadilo 15. místo hned za Českem s podobnými hodnotami, zatímco Německo se umístilo až na 24. místě s mírami úmrtí nižšími než unijní průměr.

Nejbezpečnější zemí zůstává Norsko, které se s pouhými 20 úmrtími na milion obyvatel řadí na opačný konec tohoto žebříčku, což z něj činí nejbezpečnější zemi pro jízdu autem v Evropě.

Přestože se většina evropských států snaží zlepšovat bezpečnost na silnicích, žádná z nich zatím nedokázala splnit cíl snížit počet úmrtí na silnicích o 50 % oproti roku 2013.

Nejblíže tomuto cíli bylo Polsko se 44procentním snížením, zatímco některé země dokonce zaznamenaly nárůst oproti roku 2013. Ačkoliv se tedy na silnicích některých zemí situace postupně zlepšuje, mnohé státy stále čelí vysoké míře dopravních úmrtí. Tato data jsou důležitou připomínkou, že i na dovolené v turisticky oblíbených destinacích je nutné být za volantem obzvlášť opatrný. Bezpečnost na silnicích zůstává aktuální výzvou, na kterou je potřeba se zaměřit nejen na úrovni jednotlivých států, ale i na té mezinárodní.

Video Kamion vlétl do kolony: vrážel do aut jako koule do kuželek. - Reuters