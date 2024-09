Otřesné zacházení se seniory v domově Důstojnost: Personál klienty přivazoval k posteli a zamykal je v pokoji

Podle Schorma vedení domova Důstojnost, které se zaměřuje na péči o lidi s demencí, splnilo pouze některá z 56 opatření k nápravě, následně přestalo komunikovat úplně. „Ve většině pochybení se odráží zásadní nedostatek personálu. Ten chybí zejména při nočních službách, kdy o více než 180 klientů pečují pouze dva pracovníci a žádný z nich není zdravotník. Předpisy sice nestanoví závazný personální standard, který by udával minimální počet pracovníků, situace v domově ale už představuje hazard se zdravím i životy klientů,“ uvedl Schorm.

Ve zprávě z návštěvy například popisuje případ, kdy klientka v noci spadla z postele a nemohla se dovolat pomoci personálu. Musela si sama zavolat záchrannou službu.

V době návštěvy byl podle zástupce ombudsmana nízký počet personálu i na denních službách. „Přes den bývalo v domově tři až šest zdravotních sester spolu se šesti či sedmi pracovníky v sociálních službách. Je zcela nemožné, aby personál v takovém počtu poskytoval téměř dvěma stovkám klientů individualizovanou péči,“ zhodnotil zástupce ombudsmana.

Personál podle Schorma neměl prostor se klientům dostatečně věnovat a zvládal především základní péči. Klienti se museli přizpůsobovat dennímu režimu podle možností personálu. Pro některé obyvatele domova to znamenalo, že je personál budil už v půl páté ráno, aby jim pomohl s hygienou.

Jeden z klientů domova byl během návštěvy přivázaný za zápěstí k posteli. Muž nebyl sám schopný chodit, podle záznamů ale padal z lůžka. V dokumentaci chybělo dostatečné odůvodnění, proč se u muže jako prevence pádu používá právě toto zásadní omezení pohybu.

„Ukázalo se dokonce, že tohoto klienta trvale fixují už několik let. Střídavě měl levou a pravou ruku připevněnou za zápěstí k posteli asi čtyřiceticentimetrovým popruhem. Po mém upozornění vedení domova oznámilo, že fixaci klienta přehodnotilo a pádu z postele předcházejí jinak,“ popsal zástupce ombudsmana jedno z doporučení, které vedení domova přijalo. Podobně v domově upustili také od praxe zamykání některých klientů na pokojích.

V řadě dalších oblastí ale vedení domova i přes opakované výzvy na doporučení zástupce ombudsmana nereagovalo. Nakonec přestalo komunikovat úplně. Zástupce ombudsmana o situaci v zařízení informoval Inspekci poskytování sociálních služeb a podle sídla obecně prospěšné společnosti, která domov Důstojnost provozuje, i pražský magistrát.

Šéf lékařské společnosti o zdravotnictví v krajích: Je to špatně zorganizované. Kde chybí nejvíce lékařů?

Ředitel domova Dalibor Mitreng uvedl, že skutečně některé termíny Důstojnost nedodržela, ale v komunikaci problém nevidí. „Že s nimi nekomunikujeme, je lež. Oni nám dávají 30 dnů na odpověď, sami na ni mají půl roku. Odpovídali jsme možná pozdě, o měsíc, o dva, ale odpovídali jsme. Není to tak, že bychom nekomunikovali. Dnes ráno (10. 9. 2024, pozn. red.) mu šla další odpověď. Jen ty odpovědi nebyly v nějakém časovém horizontu, jak si on představoval. Přitom stačilo zvednout telefon, zavolat, co se děje,“ uvedl pro iDnes Mitreng.