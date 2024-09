Neskutečnou krutost a bezcitnost prokázal Ondřej K. (42), když z ničeho nic a bez jakéhokoliv důvodu surově zaútočil v trolejbusu na bezbrannou babičku (76). Srazil ji k zemi a šlápl do obličeje! U soudu se hájil tím, že seniorka jím pohrdala. Soud ho poslal na pět let do vězení.

Když letos v lednu jela seniorka v Plzni trolejbusem linkou číslo 12, netušila, že zraněná skončí v nemocnici. Stála v uličce a držela se tyče. Ondřej K. s batohem na zádech vstal, chvíli se klátil, a pak seniorku svým tělem strčil na stěnu vozu.

Zavrávoral, penzistka kolem něj proklouzla a chtěla se od něj vzdálit. Najednou se rozmáchl a seniorku rukou udeřil. „Spadla na zem, kde zůstala ležet a dupl jí nohou do obličeje,“ uvedl státní zástupce Robert Merkur.

Prý jím pohrdala

Žena skončila s otřesem mozku a krvavými zraněními na bradě a v obličeji v nemocnici. U soudu se drze hájil tím, že seniorka jím opovrhovala. „Měla nepříjemný výraz v obličeji. Já měl z toho pocit, že mnou pohrdá,“ prohlásil Ondřej K.

K činu se ale přiznal. „Byl jsem ve špatné náladě z toho, že jsem přišel o práci a ocitl jsem se bez peněz a jídla. Poslal jsem ji omluvný dopis. Jsem blbec,“ uvedl Ondřej K, který byl za násilnosti už dříve souzen.

Jediný možný trest

Za těžké ublížení na zdraví hrozil Ondřeji K. trest v rozmezí 3 až 10 let. Plzeňský soud ho poslal za mříže na pět let do věznice s ostrahou. Po odpykání trestu má také pět let zákaz pobytu na území města Plzně.

„Jiný než nepodmíněný trest nepřipadal v úvahu. Šlo o brutalitu, paní nezavdala žádnou příčinu a on úplně bezdůvodně na ní zaútočil,“ řekla soudkyně Lenka Prýcová. Rozsudek není pravomocný, Ondřej K. si nechal lhůtu na rozmyšlenou.

