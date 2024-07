Dívka (†11) spadla z hotelového balkónu na Mallorce: Lhostejná reakce zaměstnanců!

Tělo jedenáctileté Clodagh Phelanové našli hosté na jedné ze střech hotelu poté, co si všimli velmi znepokojeného páru, který dívku uviděl pod svým balkónem. Jamie Hall, muž, který jí u svého pokoje našel kolem půl sedmé ráno, hned věděl, že je zle. „Okamžitě jsem poznal, že už zemřela. Bál jsem se, že by tam mohla ležet několik hodin,“ uvedl pro deník The Sun.

Mimo hrozivé nehody však Jamieho nemile překvapila i vlažná reakce personálu. „Běželi jsme na recepci pro odbornou pomoc, ale dva členové personálu, kteří tam zrovna byli, nevypadali, že by je ta informace nějak trápila,“ popsal Jamie. „Prý nemohli opustit recepci a žádného hotelového zdravotníka neměli. Řekli mi, že jediné, co mohou udělat, je zavolat sanitku,“ popsal.

U dvou zaměstnanců recepce ale nepříjemná zkušenost neskončila. „Při běhu zpět na pokoj jsme potkali člena ochranky a řekli mu, že akutně potřebujeme jeho pomoc,“ uvedl šokovaný otec dvou dětí. „Když se konečně dostal do pokoje, přelezl zábradlí balkónu, s dívkou párkrát zatřásl a pak se na nás jenom otočil a řekl „ne“. Pak vyšplhal zpátky do pokoje, bylo to úplně beznadějné,“ kroutil hlavou.

Spolu s dalšími hosty se pak vydal hledat rodiče dívky a přivedl je na místo, kam mezitím dorazili záchranáři. Doufá, že se personál hotelu po incidentu vzpamatuje. „Reakce byla odporná. Nevěřil jsem, jak hrozné zdravotní a záchranné postupy v hotelu byly. Následně mi i volali, ale zdálo se, že je zajímá spíš vlastní reputace, než jak situaci vylepšit,“ dodal muž.