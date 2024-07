Extrémní vedro v Údolí smrti: Turista ztratil žabky, písek mu doslova roztavil kůži na nohou!

Dvaačtyřicetiletý Belgičan se do písečných dun jednoho z nejvyprahlejších míst na světě, do Údolí smrti ve východní Kalifornii, rozhodl s rodinou vydat minulou sobotu. Do 50stupňového vedra vyšel pouze v žabkách. A to se mu věru nevyplatilo. Teplota písku v Údolí smrti může totiž dosahovat i více než 90 stupňů Celsia.

Podle úterního prohlášení pracovníků Správy národního parku se žabky turistovi při výpravě buď rozbily, nebo je ztratil. Žhavý písek pak bosému Belgičanovi způsobil popáleniny třetího stupně a doslova mu roztavil kůži na chodidlech. Muž v nesnesitelné agonii ani nedokázal chodit.

„Rodina zavolala pomoc a přivolala další návštěvníky parku, kteří muže odnesli na parkoviště,“ stojí v prohlášení. Jak komentuje server ABC News, vzhledem k závažnosti popálenin a míře bolesti strážci parku okamžitě kontaktovali záchrannou službu.

Na místo krátce nato přiletěl vrtulník. Ani ten ale nemohl v Údolí smrti kvůli extrémní teplotě bezpečně přistát. Zaměstnanci parku museli proto turistu nejdříve převést sanitkou do přistávací zóny ve vyšší nadmořské výšce. Odtud jej vrtulník konečně transportoval do nemocnice v Las Vegas.