Tragédie na Čechy oblíbeném jezeře: Táta se utopil při záchraně syna.

Chtěl pomoct synovi a zaplatil za to životem! Tragickou zprávou skončilo pátrání po jednapadesátiletém německém turistovi, který zmizel dva dny předtím u italského Komského jezera, informoval deník BILD.

Hasiči nalezli už pouze jen jeho tělo. K neštěstí došlo dva dny předtím. Rodina se vracela k pobřeží jezera v pronajaté loďce. Byli už jen několik málo metrů od západního břehu jezera, když se náhle dvanáctiletý syn ocitl v nouzi ve vodě.

Mladík měl zřejmě problém s plaváním, nejspíš mu došly síly. Otec neváhal a okamžitě za ním skočil do vody, aby mu pomohl. Syna zachránit nedokázal a sám se utopil.

Proč se muž z vody už nevynořil není zatím jasné. Podle informací médií však mají záchranáři teorii, že utrpěl teplotní šok při skoku do vody. Ten by mohl způsobit infarkt. Voda Komského jezera je považována za velice studenou, a to i v těch nejteplejších letních měsících.