Cestující během letu zkolaboval a zemřel: Těhotná manželka na palubě o tom neměla tušení

Velká tragédie postihla středeční let z italského Turína. Na palubu nastoupili novopečení manželé Giuseppe a Frederica Stilovi. Pár měl v plánu vyrazit za rodinou do města Lamezia Terme a pochlubit se mimo jiné s radostnou novinkou, a sice ženiným těhotenstvím. Krátce po startu ale Giuseppe zkolaboval. I když byli na palubě shodou okolností dva zdravotníci, muži již nedokázali pomoci a budoucí tatínek během letu zemřel. Jeho žena o tom neměla ani ponětí, seděla totiž v zadní části letounu, zatímco její manžel v té přední.

Jak uvádí britský deník The Mirror, manželé Giuseppe a Frederica Stilovi nastoupili do letadla směřujícího do města Lamezia Terme na jihu Itálie ve středu ráno. Letecká společnost Ryanair přidělila ale každému z manželů místo v jiné části letadla. Páru to nevadilo, věděli, že budou za necelé dvě hodiny v cílové destinaci.

Krátce po startu se ale 33letému Giuseppemu udělalo zle. V tu chvíli pilot s letadlem zamířil zpět na letiště v Turíně, zatímco se k muži seběhl personál a dva zdravotníci, kteří stejnou linkou shodou okolností cestovali.

Muži začali ihned s resuscitací a posádka letadla následně použila i defibrilátor. Přibližně v 11:35 dosedlo letadlo zpět na letiště v Turíně, kde již čekaly záchranné složky. Bohužel i přes veškerou snahu nedokázali záchranáři Giuseppemu pomoci a museli konstatovat, že muž náhlé srdeční zástavě podlehl.

Těhotná žena zesnulého se o tragédii dozvěděla až v momentě, kdy byl její muž prohlášen za mrtvého. Během letu seděla v jedné z posledních řad, zatímco její manžel naopak v jedné z předních. Poté, co jí lékaři oznámila smutnou zprávu, se Frederica zhroutila a musela být převezena nemocnice.

Partneři se po dlouhých letech společné známosti vzali vloni v létě. Oba se těšili na vysněného potomka.