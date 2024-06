„I když leží asi pět metrů od břehu, není z něj vidět,“ vysvětlil fotograf, který tvrdí, že je zděný z cihel a odhadem asi metr pod hladinou. Muž netušil, co zveřejněním fotek na sociální síti rozpoutá. Mnozí už se domlouvají, že se tam půjdou potápět, aby přišli záhadě na kloub.

Tomu se nebrání ani uznávaný místní amatérský historik Jiří Spáčil, který je ochotný půjčit nadšencům profi vybavení, jelikož se dříve potápěl a pod vodou fotil. „Teď už jsem na to starý, ale rád bych se akce zúčastnil,“ podotkl.

Komín, studna, bunkr…?

Podle něj na ploše jezera kdysi bývalo pole, proto si tipuje na studnu nebo základy továrního komínu. „Bez podvodního průzkumu jsou to však pouze dohady. Ale chtělo by ho udělat co nejdříve, později už nebývá voda tak čistá,“ přemítal Spáčil. Někteří lidé tvrdí, že poblíž by měl být i bunkr, další, že prostor byl oplocený a stála tam brána s nějakou zděnou budovou, která právě ukrývala studnu.

Video Video se připravuje ... Záhada v Bohumíně: Tajemný kruh v Kališově jezeře! Ludvík Boček

„Před asi 40 lety, když v jezeře bylo málo vody, jsem kolem ní chodil. V minulosti se z Kalichu čerpala pitná voda a platil zde zákaz koupání i rybolovu,“ uvedl jeden z diskutujících.

Přírodní vodní nádrž Kališovo jezero se nachází poblíž hranic s Polskem na území Bohumína, mezi částmi Starý Bohumín a Šunychl a má rozlohu asi 50 hektarů.

Pozemek pana Kalisze

Místní jezeru neřeknou jinak než Kalich nebo Kališok. Vzniklo před druhou světovou válkou na pozemku pana Kalisze, který z něj sám těžil štěrk. „Ale bylo to jen pár vozů štěrku za měsíc. Až po válce se těžba rozjela ve větší míře a začalo se těžit i v druhé části tzv. velkém Kališoku,“ vzpomínal Spáčil.

Podle Spáčila se rozkládala za první republiky na místě dnes zatopeném vodou pole, kde se pásl dobytek a procházela tudy cesta - spojnice mezi Šunychlem a Starým Bohumínem. „Pozůstatek cesty je znatelný už jen na výběžku velkého Kališova jezera,“ doplnil amatérský historik Spáčil.