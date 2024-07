Turista zkolaboval na skalním hradě: Horští záchranáři se pro něj spustili z vrtulníku

Muže postihly zdravotní problémy na tom nejméně vhodném místě. Zle se mu udělalo přímo na hradbách hradu. Pomoc by se k němu sice po zemi dostala, zabralo by to ale hodně času, a o ten se hrálo.

K pacientovi tak spěchal vrtulník s horskými záchranáři. Ti slouží přímo na heliportu liberecké letecké záchranky. „V případě nutnosti technického zásahu jsme součástí posádky a provádíme zásahy přímo z paluby vrtulníku,“ vysvětlil jeden ze zasahujících záchranářů.

Z vrtulníku ke kolabujícímu slanili. Po ošetření bylo třeba dopravit muže k sanitce. „Jeho transport z hradeb dolů na nosítkách by byl velice náročný, možná i nemožný. Transport v podvěsové síti se obešel bez komplikací,“ dodal horský záchranář. Pacienta si pak převzala do péče pozemní posádka a sanitka jej převezla do nemocnice.