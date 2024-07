Pozdvižení u Máchova jezera: Brigádníci našli na pláži německý granát z II. světové války

Podezřelý předmět našli brigádníci z půjčovny šlapadel u hlavní pláže Máchova jezera na Českolipsku. Věc vypadala jako starý granát – a také jím byla. Pro rekreanty to znamenalo tříhodinový zákaz pobytu u vody, munici zlikvidoval pyrotechnik.

Nálezci se zachovali příkladně. To, že se u stromu na pláži válí možná nebezpečná věc, oznámili pracovníkovi ostrahy. Ten vše ihned nahlásil na tísňovou linku policie. Hlídka na místě zjistila, že situace je vážná. Rekreanty proto policisté vykázali do bezpečné vzdálenosti 100 metrů od podezřelého předmětu.

Na místo vyrazil pyrotechnik. „Konstatoval, že se jedná o útočný ruční granát, vzor 39, německé výroby, který patřil do výzbroje německé armády ve 2. světové válce. Ačkoliv byl zkorodovaný, ublížit by mohl, protože stále obsahuje trhavinu,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Nebezpečnou munici zlikvidoval v trhací jámě.

Otázkou je, jak se válečná munice na pláž ke stromu dostala. „Je velmi pravděpodobné, že někdo granát vytáhl z jezera, a pak ho bez dalšího zájmu zanechal na břehu, aniž by nás o tom informoval,“ uvedla Baláková a pochválila, jak rozumně se nálezci zachovali.

„V této souvislosti zdůrazňujeme, že by se lidé v případě nálezu podezřelých předmětů připomínajících munici měli zdržet jakékoliv manipulace s nimi a měli by na místo přivolat okamžitě nás prostřednictvím tísňové linky 158,“ dodala mluvčí. Připomněla též, že lidé by nalezenou munici neměli v žádném případě policistům vozit, hrozí totiž exploze.