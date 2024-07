Mladík za podivných okolností zemřel v dovolenkovém ráji: Zdrcená maminka se dožaduje odpovědí

Záchranáři Jayovo bezvládné tělo našli v pondělí 15. července. Mladík se tak celkově pohřešoval 29 dní. Podle policejního prohlášení měl zemřít v důsledku nešťastného pádu v horské oblasti na ostrově Tenerife, avšak přesnou příčinu smrti má odhalit až pitva.

Na Kanárské ostrovy se pohledný Brit vydal bez doprovodu rodičů jen se svými přáteli. Jay si nově nabytou svobodu náležitě užíval, avšak později se prázdninové dobrodružství zvrtlo v noční můru. Ještě předtím než se nadobro přestal všem ozývat, tak se v doprovodu dvou neznámých mužů zúčastnil hudebního festivalu. Noc pak strávil v pronajatém bytě v odlehlejší části ostrova.

Následující den se Jay rozhodl, že si cestu zpět za svými kamarády zpestří procházkou. V tu chvíli si zřejmě neuvědomil, že na jedenáctihodinovou túru není úplně dobře vybavený. Poslední člověk, se kterým před tragickou smrtí mluvil, byla kamarádka Lucy, které si stěžoval, že je dezorientovaný a potřebuje vodu. Dívce také sdělil, že má pouze 1% baterie.

V rokli Mesca, kde byl Jayův telefon naposledy lokalizován, pátraly po několik dní desítky policistů, záchranářů i dobrovolníků. Byl nasazen vrtulník a drony. Nikdo však Jayovy ostatky ani okem nezahlédl. Zdrcená matka Debbie Duncan průběh pátrání zpochybňuje. Nedokáže pochopit, jak mohli tělo jejího syna tak dlouho přehlížet.

„Ještě jí to úplně nedošlo. Nejtěžší pro ni je fakt, že byl nalezen tak blízko původního místa pátrání. Nedokáže se s tím smířit. Znamená to totiž, že je zcela možné, že pátrací týmy prošly kolem Jayova těla, aniž by si ho všimli. Je to neuvěřitelné, že tolik lidí procházelo kolem. Byl tak blízko. Jak jsme viděli v horském terénu a roklích, stává se to — bez ohledu na to, jak těžké je tomu uvěřit,” uvedl důvěrný zdroj deníku The Sun. V dohledné době se tak dá předpokládat, že se milující rodička bude domáhat odpovědí.