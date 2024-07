Přes 10 dětí z tábora na Chrudimsku muselo do nemocnice! Na vině je zřejmě otrava jídlem

Děti z letního tábora u Běstvina na Chrudimsku ochromily zažívací potíže poté, co povečeřely řízek s kaší a rýžový nákyp. Přes deset z nich muselo být převezeno do blízkých nemocnic. Zdali se opravdu jednalo o otravu jídlem, potvrdí až laboratorní rozbor.

Příjemný prázdninový pobyt na letním táboře překazila dětem pravděpodobně večeře v podobě řízku s kaší a rýžového nákypu. Nedlouho poté se u nich začaly objevovat velké zažívací problémy. Na místě pak museli zasahovat záchranáři.

„Do nemocnic bylo se zažívacími problémy převezeno deset až dvacet dětí. Šlo o starší děti, ve věku zhruba mezi 12 a 15 lety,“ informovala o výjezdu mluvčí Záchranné zdravotnické služby Pardubického kraje Alena Kisiala. Na pomoc přijeli i dobrovolní hasiči z Třemošnice.

V obci nedaleko tábořiště celý incident rozpoutal velký rozruch. Místní se domnívají, že za otravou musela stát špatně upravená večeře. V rozporu s těmito domněnkami je však výpověď jednoho z účastníků, který kontaktoval redakci Chrudimského deníku. „Problémy se vyskytly i u účastníků, kteří večeři nepozřeli, i u těch kteří požívali vegetariánskou verzi jídel,“ popsal.

V případě, že by se opravdu jednalo o otravu, mohla by být na vině velmi nebezpečná bakterie salmonely. Té se v těchto horkých dnech velice daří. Stačilo by, aby maso nebylo vhodně skladováno, či upraveno.

Aktuální stav otrávených dětí je neznámý. „Mohu jen potvrdit, že jsme přijali několik dětí z tábora do ošetření. To, zda jsou nadále hospitalizovány, nebo zda byly propuštěné do domácího léčení ani to, co měly konkrétně za problém, však sdělit nemohu,“ informovala mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Co bylo přesnou příčinou otravy táborníků, je prozatím záhadou. Vše odhalí až rozbory odběrů v laboratoři.