Jak se nestát obětí šíleného vraha? Čtyři osvědčené rady od expertky FBI

Psychiatrička Ann Burgessová se pod záštitou FBI v sedmdesátých letech věnovala studiu těch nejhorších sériových a masových vrahů. Spolu s kolegy ve slavné jednotce behaviorální vědy pomohla vyvinout systém, který se dodnes používá k vytváření psychologických profilů u zločinců. Pro Daily Mail nyní prozradila, jak minimalizovat riziko toho, že se staneme obětí vraha.

Burgessová se věnovala analýze chování obávaných vrahů Teda Bundyho nebo Edmunda Kempera, kteří v Americe řádili v semdesátých letech. Ačkoliv se jedná o vraždy staré desítky let, doktorka varuje, že takoví lidé mezi námi žijí stále. Podle výzkumů jsou často sami oběťmi zneužívání a různých traumat. „Přehrávají si scénu zneužití, jenže tentokrát jsou oni těmi, kdo má veškerou kontrolu,“ popsala psychiatrička.

Jak se tedy vyhnout setkání s někým podobným? Podle expertky se vrazi často zaměřují především na ženy, které působí bezbranně a bydlí samy.

Věřte svým instinktům

Pokud se něco zdá nebezpečné, nejspíš to nebezpečné bude. Podle Burgessově se příliš často stává, že ženám se něco nezdá, ale myšlenky ignorují. Kvůli tomu se mohou ocitnout ve velmi nepříjemných situacích. „Takové to zatnutí, které občas cítíte v žaludku, to je limbický systém,“ vysvětlila. „Je to nedobrovolný systém, který nás má upozornit na nebezpečí. Měli bychom mu naslouchat.“

Pořiďte si pořádného psa

Velká plemena psů, třeba němečtí ovčáci, mohou na potenciální vetřelce působit velmi děsivě a mohou je od jejich záměru odradit. Právě konkrétně vlčák je podle lékařky skvělou volbou. Jsou totiž velmi inteligentní a věrní a mají smysl pro hlídání obydlí svých pánů. „Pořiďte si ovčáka. To je věc, kterou říkám úplně všem.“

Kdo střílel na Trumpa? Registrovaný republikán (†20) z Pensylvánie. Zabili ho za pár vteřin

Vyvěste ceduli Pozor Pes!

I obyčejná cedule, která na přítomnost psa varuje, by mohla zafungovat úplně stejně. Podle psychiatričky si sérioví vrazi vybírají především oběti, které jsou osamělé a zranitelné. Domnělá přítomnost hlídacího psa by tedy mohla násilníky odradit.

Dejte si ke vchodu pánské boty

Burgessová říká, že si sama často ke dveřím dává pánské pracovní boty, aby to vypadalo, že má doma manžela, i když je tam sama. „Hodně vrahů se jenom chopí příležitosti. Takže když si myslí, že je tam nějaký muž, kterého by nejdřív museli přeprat, vyberou si radši nějakou jinou oběť,“ zakončila doktorka.