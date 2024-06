Příbuzná Teda Bundyho prolomila mlčení: V dopisech z vězení se přirovnával ke Gándhímu!

Sestřenice bestiálního sériového vraha Teda Bundyho poprvé promluvila o svém slavném příbuzném. Mlčení prolomila téměř padesát let po jeho zatčení. Před vydáním své nové knihy se rozhodla sdílet se světem dopisy, které jí její krvelačný bratranec posílal z cely smrti.

Edna Cowell Martinová se rozhodla se světem podělit o svůj životí příběh, který velice úzce souvisí s postavou jednoho z nejznámějších sériových vrahů. Ted Bundy byl totiž její bratranec! Dospívání s přátelským a citlivým chlapcem, ze kterého se stala krutá zrůda, popisuje ve své nové knize Dark Tide: Growing up with Ted Bundy.

V rámci mediální kampaně před vydáním knihy se rozhodla zveřejnit některé z dopisů, které si s Bundym posílali v době, kdy byl v cele smrti a čekal na popravu. Zatčen byl v roce 1975 a téměř celý zbytek života strávil za mřížemi, těmto ručně psaným dopisům tedy táhne na padesát let. Svou vinu v nich až do posledních chvil popírá.

„Řeknu ti tohle: nikoho jsem nezabil,“ píše Bundy v jednom z nich. „Necítím žádnou vinu, lítost ani výčitky nad ničím, co jsem udělal. Co se stalo, stalo se.“ Edna se svého bratrance snažila v korespondenci přesvědčit, aby napřílad odhalil místa, kde ukryl těla svých obětí. „Kvůli své vlastní rodině a obzvlášť kvůli rodinám svých obětí, prosím vysvětli, co se stalo. Některé z těch žen se dodnes nenašly!“ napsala mu.

Bundy se však zlomit nenechal a na své nevině trval přes deset let. Když byl zavřený během vyšetřování, měl dokonce tu drzost se přirovnávat k indickému duchovnímu vůdci Gándhímu, který pro svá přesvědčení také strávil nějaký čas ve vězení. „Máme tu jen to nejzákladnější. Jako je tomu u všeho, pobyt ve vězení může být svazující i osvobozující. Gandhí se ve svých pobytech ve vězení naučil pokoře a považoval je za povznášející,“ napsal Bundy v jednom z dopisů své sestřenici. „Byl jsem ochuzen o tolik věcí, že se konečně můžu vidět tak, jako nikdy předtím,“ dodal ještě.

Bundy slavně z vězení utekl a dlouho svou vinu popíral, nakonec se však doznal ke třiceti vraždám mezi lety 1974 až 1978. Poprava Teda Bundyho proběhla 24. ledna 1989. Před zařízením, kde byl trest vykonán, se v den popravy sešel početný dav s cedulemi „Hoř, Bundy, hoř!“. Při potvrzení vrahovi smrti odpálili ohňostroj.