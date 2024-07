Ve správný čas na správném místě: Hrdinný policista Viktor v Rumunsku zachránil život!

Viktor, jenž je v současnosti nasazený v Rumunsku v rámci služby u Evropské pohraniční a pobřežní stráže zvané Frontex, ráno mířil do práce – jako každý jiný den. Všiml si však muže ležícího na levé straně silnice. Okamžitě zastavil a vyběhl na místo, kde zjistil, že muž je v bezvědomí a krvácí z hlavy.

Pohotový policista využil své znalosti první pomoci nabyté v Policii ČR a s pomocí lékárničky z auta muži zastavil krvácení a stabilizoval jeho stav do příjezdu záchranné služby. „Když nejsem nasazen v operacích Frontexu, jsem součástí Útvaru rychlého zásahu a neustále procházíme školením, abychom v takových případech fungovali jako první záchranáři,“ sdělil Viktor.

Viktorův rychlý zásah muži pravděpodobně zachránil život a sklidil za něj na facebooku ovace v komentářích. „Viky, jako vždy perfektní práce, krásně reprezentuješ svoji zem,“ napsal jeden z komentujících. „Můj exkolega, bravo,“ chválil další.

Jak se ale zachránci vyrovnávají s emočním dopadem takových událostí? „Na konci pracovního dne mám svůj vlastní rituál, kdy se odpojím a uvolním se,“ říká Viktor. „Lidé by si měli najít to, co jim nejlépe vyhovuje. Může to být cokoliv: nosit jiné hodinky, jít na 10minutovou procházku, jezdit na kole. Prostě cokoliv, co jim pomůže se od stresu oprostit,“ vysvětlit policista.

Příslušníci policie nasazení v podobných zahraničních operacích EU vyslaných ČR se stávají po splnění podmínek na základě žádosti tzv. válečnými veterány. Viktorův příběh je ukázkou hrdinství a obětavosti, která je pro příslušníky pohraniční stráže a záchranné služby běžná a dokazuje, že je jejich status zasloužený. Viktorovo odhodlání a rychlé myšlení zachránily lidský život a zdůrazňují důležitost policejní práce.