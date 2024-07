Tlačenice a panika ve stanu na jihlavském festivalu: Tři zranění zůstávají v nemocnici

Jihlavská nemocnice propustila tři ze šesti hospitalizovaných, kteří se zranili v noci na neděli na hudebním festivalu při tlačenici u vchodu do velkého nafukovacího stanu. Nemocnici mohli v pondělí opustit tři pacienti z dětského oddělení, zůstává tam jeden a je na jednotce intenzivní péče. Nemocnice se dál stará také o dvě dospělé pacientky, které kvůli vážným poraněním skončily na JIP, ale už by měly být přeloženy na standardní pokoje. Řekla to mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.