Eugenie s Tiborem se utopili v lomu v Rudníku: Dojemná slova maminky!

K velké tragédii došlo o uplynulém víkendu v zatopeném lomu u slovenské obce Rudník nedaleko Košic. Koupání tam nepřežili dva lidé. Po skoku do vody se utopila 21letá Eugenie a teprve 14letý Tibor. Jejich těla v hlubokém lomu nešli až po několika hodinách.

V sobotu krátce po šestnácté hodině odpoledne přijala policie na tísňovou linku oznámení, že ve slovenské obci Rudník skočili dva lidé do zatopeného lomu, ani jeden se však z vody nevynořil.

I když policisté a záchranáři na místo dorazili do pár minut, záchranná akce neprobíhala podle plánu. Eugenie (†21) a Tibor (†14) nebyli ve vodě k nalezení. Do pátrání se krátce na to připojil i policejní psovod se speciálně vycvičeným psem a dobrovolní hasiči, vše ale bylo bez úspěchu.

Policie zahájila trestní stíhání

Pátrání navíc komplikoval i fakt, že u lomu probíhá v současnosti těžba kaolinu a oficiálně je koupání ve vodě přísně zakázáno. Až po dlouhých čtyřech hodinách se potápěčům podařilo najít mladé Slováky, bohužel jak Eugenii (†21) tak i Tiborovi (†14) již nešlo pomoci.

Policie na místě vyloučila cizí zavinění a nařídila soudní pitvu. „Ve věci už jedná vyšetřovatel Policejního sboru, který zahájil trestní stíhání pro přečin usmrcení. Bližší okolnosti jsou předmětem dalšího vyšetřování,“ okomentovala průběh vyšetřování mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Košicích Jana Mésarová.

Teorií, jak k tragédii došlo, je podle slovenských médií hned několik. Podle některých měl mladý Tibor skočit ze srázu do vody, kam za ním následně měla na pomoc skočit Eugenie. Další lidé zase tvrdili, že se oba rozeběhli do vody spolu.

Pro všechny by se rozdala

„Eugenie nás poprosila, abychom jí dali euro, že si jde koupit do vesnice limonádu. Ani ve snu by nás nenapadlo, že šla do lomu. Nikdy tam nechodila,“ uvedla pro Nový Čas Eva (54), maminka zesnulé dívky.

Eugenie podle matky ve vesnici zřejmě potkala svého kamaráda a rozhodli se, že oba půjdou k lomu. „Je to obrovské neštěstí. Moje dcerka měla velmi dobré srdíčko, nikomu neublížila, kdyby mohla, rozdala by se,“ dodala zničená Eva.