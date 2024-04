V rychlíku do Prahy zemřel cestující (†70)! Předtím odmítl převoz do nemocnice a podepsal revers

Ze slovenského Humenného vyjel noční mezinárodní vlak mířící do konečné stanice v Praze. Seděl v něm i 70letý muž, kterému se po cestě přitížilo a musel být ošetřen záchranáři. Ti mu doporučili okamžitý převoz do nemocnice. Transport do zdravotnického zařízení ale cestující odmítl, podepsal revers a pokračoval v cestě. Po několika hodinách se mu znovu přitížilo a to mu už nedokázali pomoci ani záchranáři.