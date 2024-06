Obrovské neštěstí Čechů v Chorvatsku: Při výbuchu auta zemřelo dítě (✝9) a tři lidé se zranili!

„Bohužel došlo k blíže neupřesněnému výbuchu, při kterém zemřel český občan a další dva byli zranění,“ uvedl ve čtvrtek pro Blesk mluvčí Ministerstva zahraničních věcí ČR Daniel Drake.

Podle mluvčího se okolnosti tragédie stále prošetřují a čeští diplomaté v Chorvatsku jsou v kontaktu s tamní policií.

Policisté ve spolupráci s experty hned ve středu případ vyšetřovali na místě. Vůz s českou registrační značkou a ve ve vlastnictví českého občana údajně zastavil kvůli poruše na odpočívadle u okresní silnice u obce Bilišane.

Na místě zahynulo dítě narozené v roce 2015. Dvě ženy ve věku 49 a 34 let a jeden muž ve věku 39 let, všichni občané České republiky, byli převezeni do nemocnice v Zadaru. Muž byl po poskytnutí pomoci propuštěn do domácího ošetřování, uvádějí místní média.

Automobil byl podle listu Jutarnji list poškozen jen lehce. Není známo, zda neštěstí zasáhlo jednu, nebo dvě rodiny, protože u incidentu byla dvě osobní vozidla. Vyšetřování pokračovalo i ve čtvrtek dopoledne a okresní silnice ŽC-6025 byla nadále uzavřena pro veškerou dopravu.

Ředitel konzulárního odboru českého ministerstva zahraničí Pavel Pešek ve čtvrtek v České televizi řekl, že jedním ze scénářů může být přítomnost výbušného zařízení v automobilu, případně nevybuchlá mina či varianta, že jedna z osob vyšla do lesa a přinesla nějaké výbušné zařízení, například granát. Pešek uvedl, že česká strana komunikuje s chorvatskou policií, od které ví, s jakými vyšetřovacími verzemi pracuje. Zároveň ale zdůraznil, že žádná z variant nemusí být pravdivá.