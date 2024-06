Odporné detaily v kauze zneužívaného chlapce z Lounska: Sex s matkou, močení do úst a podivné rituály!

U Krajského soudu v Ústí nad Labem v pondělí zaznělo, že zneužívaný chlapec považoval za normální sex s vlastní matkou nebo močení do úst. Žena a její druh podle obžaloby chlapce sexuálně zneužívali dlouhodobě, pořizovali u toho fotografie, nahrávky. S praktikami v obci na Lounsku začali, když dítěti bylo sedm let. Obžalovaná u soudu uvedla, že se synem souložila proto, aby mu pomohla. Žaloba je viní mimo jiné i ze sexuálního zneužití ženina tehdy dvouměsíčního vnuka a zoofilie, muže pak i z přechovávání omamných a psychotropních látek. Hrozí jim až dvanáctileté vězení.

Chlapec, který je již plnoletý, přes videokonferenci dnes odmítl vypovídat. Řekl, že se nechce vracet k tomu, co se dělo. Soudce poté přečetl jeho výpovědi z přípravného řízení. S matkou a jejím druhem žili v bývalém teletníku v malé obci na Lounsku, živili se pěstováním plodin. Většinou podle chlapce chodili všichni doma a na zahradě nazí. Matka to vysvětlila dítěti tak, že je to přirozenější. S partnery spal v jednom pokoji, později si opravili ještě jeden pokoj. Tam si podle chlapce jeho matka vodila pány s tím, že je bude masírovat, uvedl, že si myslí, že si tam vydělávala sexem.

Poškozený řekl, že vše začalo tím, že matce močil do úst, následně to samé dělala ona jemu, posléze mu prováděla orální sex, pak začali spolu souložit. „Řekli mi, že když to neudělám, nedostanu najíst nebo nebudu moci na počítač,“ uvedl v přípravném řízení. Sex s matkou byl pravidelně jednou do týdne, při všem se fotilo, vznikaly nahrávky, uvedl chlapec.

Matce jsem věřil

Mezi rituály patřilo vyvolávání duchů, močení na různých místech venku, kapání voskem ženě na prsa, rozhazování soli po pozemku, řekla oběť sexuálního násilí. Některých takových aktivit se účastnili i další lidé, při některých ženy masturbovaly a muži se na ně dívali, uvedl chlapec, který sledoval i soulož mezi matkou a jejím druhem.

Orální sex s matkou měl v době, kdy mu bylo mezi jedenácti a dvanácti let, později prováděli pohlavní styk a anální sex, muž ho donutil k orálnímu sexu, vypověděl chlapec.

„Máma mě nutila, abych jí močil do pusy, orálně mě uspokojovala až do ejakulace, běžně jsme spolu souložili ještě spolu s jejím přítelem. Matka také souložila s naším labradorem Apolem,“ popsal děsivé zážitky z dětství dnes už dospělý mladík, kterého sexuálně dlouhá léta zneužívala vlastní matka a její partner. „Byl jsem dítě, matce jsem věřil,“ doplnil.

Syndrom týraného dítěte

Chlapec dodal, že je introvert, nikam na návštěvy nechodili, neměl potřebu se svěřovat. V roce 2019 se přestěhoval k otci, s matkou nekomunikuje.

Na zahradě měli podle výpovědi chlapce partneři políčko s marihuanou, tu kouřili, vyráběli z ní masti, které prodávali, pěstovali také durman a šalvěj. Matka si podle něj vydělávala i tím, že se ukazovala přes internet nahá. Podle státní zástupkyně se u chlapce stále projevuje syndrom týraného dítěte, trpí posttraumatickým stresovým syndromem, který vyžaduje několikaletou léčbu.

Na skutek se přišlo náhodou

U soudu v pondělí zazněly také výpovědi lidí, kteří do zahradnictví jezdili. Jeden muž uvedl, že partneři byli divní, chodili doma oba nazí. Další uvedl, že ho s nimi pojil zájem o ezoteriku, později ho požádali o peníze a dali mu klíče od zahradnictví s tím, že musí rychle odjet. „Byl jsem překvapen, z jakých trestných činů jsou obviněni,“ řekl.

Na skutek se přišlo náhodou při vyšetřování jiného případu. Fotografie ženy s dítětem z České republiky se objevila na internetu a policii se podařilo určit její totožnost. Rozsáhlý fotografický materiál policie zajistila při domovní prohlídce.