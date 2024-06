Fyzické, psychické i sexuální násilí zažívá mnoho seniorů: 7 otřesných případů z Česka

V roce 2019 v dokumentu České televize Z lásky nenávist 3 popsal pan Miloslav, jak ho týral jeho vlastní syn. Podle jeho výpovědi ho syn tahal po zemi za vlasy a křičel na něj: „Táhni do svýho chlíva, ty s*ině.“

Musel se mýt ve dřezu

Senior uvedl, že vztahy se synem se výrazně zhoršily, když zemřela Miloslavova manželka. Kromě toho, že starého pána syn fyzicky napadal, ho i různě omezoval na osobní svobodě. Například mu vypínal elektřinu nebo vodu. Důchodce se tak musel mýt ve dřezu a pro vodu si chodit k sousedce.

Zpočátku se snažil Miloslav své problémy řešit se sociálkou, kam chodil dva roky. Samozřejmě volal i policii. „Jednou mi syn odpojil vzduchotechniku. Policie přijela, zdokumentovala to, uznala, že je vinný, a tím to skončilo,“ uvedl Miloslav a doplnil, že podobná situace se opakovala několikrát.

Nakonec nevěřil policii ani úřadům

V dokumentu muž uvedl, že už nevěří nikomu, policii ani úřadům. Lituje, že dům přepsal na syna, ten mu totiž následně vyhrožoval, že ho prodá i s ním. „Řekl jsem, že to ale skončím pod mostem, a on na to: ‚Však tam nebudeš sám‘,“ popsal smutný otec.