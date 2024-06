Mrtvola hluchoněmé Olgy plavala v rybníce: Vrah uniká spravedlnosti téměř 18 let

Další z kriminalistických pomníčků by rádi vyřešili policisté. Připomněli proto ve speciálním kalendáři nevyřešených případů nález těla hluchoněmé mladé ženy Olgy S. (†22) v rybníku u Lednice na Břeclavsku v září 2006. Pátrání po tom, kdo nebožačce do vody pomohl, je stále zahalené tajemstvím.

Matka tří dětí Olga S. provozovala podle policistů nejstarší řemeslo na světě. Po mladé ženě z Brna se ale 11. září 2006 doslova slehla zem. Její tělo, už ve značném stupni rozkladu, bylo nalezeno až 23. září téhož roku v Mlýnském rybníce u Lednice, který místní nazývají Apollo.

Policisté sice v kalendáři po mrtvé pátrají jako po utonulé, na jejím těle ale byly podle v minulosti zveřejněných informací známky násilí. Soudní pitva podle serveru idnes.cz odhalila, že oběť zemřela na udušení a měla zranění v oblasti hlavy.

„Olga S. měla v uchu kruhovou náušnici a na rukou tři prsteny z bílého kovu,“ uvedli policisté. Právě podle šperků ženu identifikovala její sestra. Oběť měla navíc vytetovaný čtyřlístek nad pravým kotníkem a na rameni písmeno M.

O rodinu Olgy se v době jejího zmizení zajímala sociálka, žena i její přítel měli mít údajně problémy s drogami a hraním na automatech. Pokud by si někdo i po letech vzpomněl na něco, co by policistům pomohlo případ objasnit, ať informace zašle na kalendar@pcr.cz. Bude se jimi zabývat pracovní skupina Tempus, která se nevyřešeným případům věnuje.