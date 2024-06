4 mrtví a desítky zraněných po srážce vlaků v Pardubicích: Mezi oběťmi jsou dvě Ukrajinky!

Vlaky se podle Správy železnic srazily krátce před 23:00 u nové zastávky Pardubice Centrum. Zdravotníci vyhlásili traumaplán. „Podle předběžných informací zahynuli čtyři lidé. Mezi nimi jsou dvě občanky Ukrajiny, občanství dalších obětí se upřesňuje. Dalších 34 osob utrpělo lehká zranění, ošetřeni byli na místě. Jednotlivé osoby byly převezeny do zdravotnických zařízení ve městech Pardubice a Hradec Králové,“ uvedla mluvčí konzulární služby ministerstva, jejíž vyjádření citovala ukrajinská média.

Podle Drážní inspekce projel osobní expres v Pardubicích návěstidlo zakazující jízdu. Zda šlo o technickou závadu, nebo lidskou chybu, nyní vyšetřuje. Závěry vyšetřování tragické nehody není podle mluvčího inspekce Martina Drápala možné předjímat. „Drážní inspekce se totiž rovněž zabývá okolnostmi dané mimořádné události a přispívajícími faktory, proto si její šetření vyžádá několik měsíců,“ uvedl.

Nejhorší zranění a oběti na životech byly mezi cestujícími v prvním vagonu rychlíku. Vagon je zhruba z jedné třetiny zcela zničen, jednoho zraněného hasiči vyprošťovali více než hodinu. „Šlo o spací vagon, lidé před nárazem spali a nic netušili,“ řekl náměstek ředitele hasičů Správy železnic Miloš Němec.

Hasiči z vlaku cestující vyprošťovali a nezraněné evakuovali do přistavených autobusů a pak do nádražní budovy, kde pro ně byla podle Rakušana připravená pomoc psychologů. Hasičům se postupně podařilo zjistit totožnost všech pasažérů, kterých bylo ve vlaku dopravce RegioJet směřujícího na Slovensko víc než 300, nikdo se nepohřešuje, uvedli. „Zřízena byla info linka 950 570 805,“ napsali na sociální síti X.

Video Železniční nehoda v Pardubicích 5. 6. 2024 - HZS PAK Video se připravuje ...

Strojvedoucí z havarovaných vlaků nehodu přežili, řekl na dotaz mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kavka. Podle něj jeden z nich skončil v nemocnici. „Nemělo by jít o vážné zranění, druhý je bez zranění,“ řekl Kavka.

Šéf RegioJetu o tragické nehodě v Pardubicích: Zřejmě lidská chyba. Jel vlak na červenou?

Policie po 02:30 na síti X uvedla, že záchranné práce skončily a místo nehody začali ohledávat kriminalisté. „Žádáme cestující, aby své cesty do Pardubic nebo přes Pardubice minimálně pro čtvrtek 6. června odložili,“ napsaly České dráhy na síti X.

Podle zveřejněných fotografií a videonahrávek na sociálních sítích se vlaky srazily čelně. První vagon za lokomotivou expresního vlaku vykolejil a částečně se převrátil, první vagon nákladního vlaku poničil jeho lokomotivu. Nákladní vlak převážel karbid vápenatý, ale v prvních dvou vagonech nebyl, takže obyvatelé ohrožení nebyli, uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

Za velké neštěstí označil nehodu premiér Petr Fiala (ODS). „Všichni myslíme na oběti a zraněné. Vyjadřuji upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ napsal na síti X.

Okolí nehody bylo ohraničené páskami a byly tam desítky vozidel Integrovaného záchranného systému. Zdravotničtí záchranáři měli na místě podle své mluvčí Aleny Kisiala osm zasahujících posádek i vrtulník, hasičů tam bylo víc než 60, řekl novinářům velitel zásahu Pavel Bér.

„Říkal jsem si, jede na nesprávnou, svítila zelená. Najednou rána a stál,“ vypověděl jeden ze svědků nehody podle serveru novinky.cz.

Další slovensky mluvící cestující pro Českou televizi popsal momenty po katastrofě. „Naštěstí jsme seděli ve vedlejším vagonu. Slyšeli jsme, jak lidé rozbíjeli okna, pak vyskakovali ven,„ uvedl.

Video Evakuace cestujících a zavazadel po srážce vlaků v Pardubicich - Policie ČR Video se připravuje ...

Jeden z pasažérů expresního vlaku Martin Bujňak ČTK řekl, že ucítil obrovskou ránu, má odřenou nohu. Z vlaku se dostal sám, hasiči se nejdříve snažili cestující držet ve vagonech, protože to bylo nejbezpečnější, řekl. „Jsem vděčný za to, že můžu žít,“ řekl.

Pardubický policista Roman Mrkvička, který byl na místě nehody mezi prvními, novinářům řekl, že ho tam překvapilo absolutní ticho. „Jenom se po kolejích pohybovaly osoby zjevně v šoku,“ uvedl. Jeden z vagonů byl silně zdeformovaný, uvnitř byli zaklínění lidé, někteří byli zranění, popsal situaci. Policisté pak pomáhali hasičům vyprošťovat cestující a záchranářům třídit zraněné. Zároveň zajišťovali stopy, které by mohly být potřebné pro vyšetřování příčin nehody.

Po tragické srážce vlaků přijaly tři nemocnice z okolí 27 lidí. Lidé při nehodě utrpěli hlavně poranění hlavy, krční páteře, otřesy mozku a pohmožděniny, uvedla Semrádová. „Do Pardubic bylo přivezeno 18 lidí, do Chrudimi tři. Z chrudimských pacientů zůstávali přes noc na pozorování všichni, v průběhu čtvrtka nebo pátku bychom je mohli propustit do domácího léčení,„ uvedla mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. V Pardubické nemocnici je podle ní pět pacientů se středně vážnými zraněními, ostatní s lehkými. Kdy by mohli být propuštění, zatím není jasné.

Fakultní nemocnice Hradec Králové podle svého mluvčího Jakuba Sochora neprodleně posílila svůj traumatologický tým a byla připravená na příjem vyššího počtu zraněných. „Do nemocnice bylo převezeno celkem šest lehce zraněných osob, dva dospělí a čtyři děti. K dnešní sedmé hodině zůstávají v péči lékařů nemocnice dvě osoby, ostatní pacienti již byli propuštěni do domácí péče,“ řekl Sochor.

Policie zahájila v případu tragické vlakové nehody v Pardubicích úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala přesáhne škoda 110 milionů korun. „Na nákladním vlaku jsou škody asi 50 milionů korun, na expresu 60 milionů a na trati asi 300 tisíc korun,“ informoval Drápal.

Provoz vlaků na železničním koridoru mezi pardubickým hlavním nádražím a Kostěnicemi na Pardubicku bude od čtvrtečník 22:00 do pátečních 05:00 zastaven. Důvodem je odstraňování následků tragické srážky vlaků a opravy kolejiště. Na síti X na to cestující upozornily České dráhy. Informace o omezení provozu dopravce připravuje a bude je zveřejňovat postupně.