Pláč, rozbíjení oken, krvácející lidé: Jsme vděční, že žijeme, shodli se cestující z nabouraného vlaku

Domů, k příbuzným, za kamarády. Hlavně tam mířilo ve středu mnoho pasažérů nočního expresního vlaku z Prahy do Košic a ukrajinského Čopu, který se ale v Pardubicích střetl s nákladním. Čtyři lidé zemřeli a desítky se zranili. Cestovalo hlavně hodně Slováků.

Mezi těmi, kteří z železniční nehody v Pardubicích vyvázli živí a bez zranění, ovšem s pořádným šokem, byl Martin Bujňak. V době srážky cestoval za blízkými na rodné Slovensko.

„Jel jsem z Prahy, kde pracuji, do Košic na pohřeb, takže jako by nestačila jedna nepříjemná událost, přišla ještě další, nehoda vlaku,“ posteskl si v místě neštěstí krátce po vystoupení z rychlíku, v němž cestoval v kupé vagonu hned za vykolejeným lůžkovým vozem.

„Vypadalo to, jakoby vlak brzdil. Měl jsem z toho divný pocit, tak jsem se chytil. Pak se ozvala rána. Byla to velká pecka. Zavládla pak panika, byl slyšet pláč, rozbíjení oken a lidé vyskakovali z vozu. Viděl jsem pak hodně zraněných. Měli hlavně rozbité hlavy a krváceli,“ popsal mladík. „Jsem vděčný za to, že žiju,“ uvědomoval si své štěstí mladý muž.

Zachránila je změna plánu

Z Prahy do Prešova za rodinou mířili jako hosté a svatbu Slovák Daniel s přítelkyní Julií. I ono byli mezi mezi pasažéry expresního vlaku, který se čelně střetl v Pardubicích s nákladním. „Najednou začal vlak brzdit, začala blikat světla a pak byla rána,“ popsal Daniel. „Naštěstí jsme se ale neudeřili, protože jsme seděli až v předposledním voze. Jen to s námi prudce cuklo dozadu, jak jsme seděli zády ke směru jízdy,“ uvedla Julie.

Vše ale mohlo dopadnout pro dvojici hůř. „Původně jsme totiž uvažovali, že cestu strávíme v lůžkovém voze, který pak při té nehodě vykolejil, ale nakonec jsme si to rozmysleli, protože se přítelkyně bála spát nahoře. Je nám líto těch zraněných a mrtvých,“ řekl Daniel.

„Jsem z toho hodně roztřesená, takže v té cestě na Slovensko nebudeme pokračovat a vrátíme se zpět do Prahy. A asi bude trvat dlouho, než opět dokážu sednout do vlaku. To raději budu cestovat autem nebo letadlem,“ uzavřela Julie.