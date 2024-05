Policista v Teplicích zachránil život muži: Chtěl vyskočit z okna

Praporčík Tomáš Valter z policejního oddělení Teplice-Trnovany zachránil život muži, který chtěl skokem z okna spáchat sebevraždu. Policistovi se společně s hasiči podařilo se k muži nenápadně přiblížit a strhnout ho z parapetu zpět do bytu.

Muž seděl v okně čtvrtého patra domu a skokem chtěl spáchat sebevraždu. Když na místo dorazil policista Valter, zaparkoval raději dál od budovy, aby muže nevyplašil. Na místě už byli v tu chvíli hasiči, kteří s mužem komunikovali.

„Policista vnikl nepozorovaně do domu, zjistil vztah sousedů k dotyčnému muži a zaúkoloval je, aby s ním přes vedlejší okno komunikovali a upoutali jeho pozornost,“ popsala policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Dodala, že mezitím hasiči potichu otevřeli planžetou dveře do bytu. Muž seděl na parapetu s nohama ven, komunikoval se sousedy a s operátorkou na lince 112. „Policista ve spolupráci s dvěma hasiči nakročovali potichu k muži a v pravý okamžik ho chytili za ruce a ramena a přetáhli ho zpět do bytu. Muž byl viditelně pod vlivem alkoholu a ve špatném psychickém stavu předán do péče RZS,“ uzavřela mluvčí.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.