Hrůza v Písku: Kruťas postřelil v zahradě mladou fenku, zvíře uhynulo

Majitel našel fenku ležet na zemi. Nejdříve si všichni mysleli, že snědla něco, co jí nesedlo. „Jeli jsme na veterinu, dostala kapačku a byla dobrá,“ popsal pro CNN Prima NEWS majitel s tím, že žádné zranění na zvířeti nebylo patrné.

Jenže pak se stav feny začal rychle zhoršovat. Rentgen odhalil dvě střely jejím těle. „Bohužel už jí nedokázali pomoci,“ povzdech si majitel. Děti milovaného psíka obrečely. Nikdo nechápe, proč zvířeti někdo takto ublížil.

Sousedé si nikdy nestěžovali, že by hafan štěkal nebo je nějak obtěžoval. „Nemám tušení, jestli tomu, kdo to udělal, vadil pes nebo já, nebo si to prostě chtěl zkusit,“ uvedl majitel s tím, že k činu muselo dojít ráno 9. dubna odhadem mezi šestou a devátou hodinou.

Ptal se v okolí, jedné ze sousedek připadalo, že kolem ní již dříve něco prosvištělo. „Tak tři týdny zpátky tam skutečně zkoušel střílet, na zahradě jsme našli střelu,“ řekl majitel nebohé fenky. Nic konkrétního ale nikdo nevěděl. Případ si převzali kriminalisté.