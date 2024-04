Deset mrtvých po srážce vrtulníků: Katastrofu zachytilo video!

Zahynulo všech deset členů posádek obou helikoptér, které se srazily u základny Lumut ve státu Perak na západě země, uvedlo námořnictvo. „Bylo potvrzeno, že všechny oběti zahynuly na místě. Těla byla převezena do nemocnice na základně Lumut k identifikaci,“ dodalo prohlášení.

Srážka si vyžádala životy deseti členů posádek obou strojů. Jejich smrt potvrdili vojenští lékaři, uvedl podle agentury AFP mluvčí záchranářů.

Jeden z vrtulníků odřízl rotor druhého, než oba stroje narazily do země, napsal server BBC News s odvoláním na záběry z místa nehody. Na palubě jednoho vrtulníku bylo sedm lidí, ve druhém stroji tři. Jeden stroj se zřítil na běžeckou dráhu, druhý do blízkého bazénu. Neví se o nikom, kdo by srážku přežil, dodal portál. Podle zpráv na sociálních sítích se srazily vrtulníky Agusta Westland AW139 a Eurocopter Fennec, dodala televize NST.