Mexický Jeffrey Dahmer? Vědec v lednici schovával lidské ostatky, v bytě se našlo i 7 ženských lebek!

16. dubna byla v Mexico City zavražděna teprve 17letá María José Castilloová. Tu měl sexuálně napadnout, uškrtit a ubodat 39letý soused Miguel Cortés Miranda. Krátce na to se do bytu vrátila dívčina matka Cassandra a snažila se muže zastavit, ten ale chladnokrevně napadl i ji. Muž se pokusil z místa utéct, sousedům se ho do příjezdu policie podařilo zadržet. Když kriminalisté prohledali jeho byt, našli v něm sedm lebek, lidské pozůstatky, nespočet nářadí a chemikálií. Policie v souvislosti s Mirandou vyšetřuje nejméně 20 zločinů.