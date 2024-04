Podivný sňatek v Ghaně: Kněz (63) se oženil s dívkou (12)!

12letou dívku si kněz Gborbu Wulomo (63), známý též jako Nuumo Borketey Laweh XXXIII, vyhlédl už prý v roce 2018. Po šesti letech se s ní 30. března ve městě Nungua oženil. Jak uvádí deník Daily Star, ve městě Nungua nejsou kromě Naa Yoomo údajně v současné chvíli žádné dívky, které by byly panny a byly starší více než 9 let.

Zástupci chrámu v Nungua vysvětlují, že Naa Yoomo je reinkarnovaná žena, která žila před více než 300 lety a vrátila se, aby zajistila dodržování posvátných rituálů jednoho z ghanských božstev.

„Rádi bychom zdůraznili, že se nejedná o žádný tělesný vztah nebo manželství, jak to mnozí vnímají. Naa Yoomo navštěvuje jednu z nejlepších soukromých škol ve městě Nungua. Má řidiče, který ji vozí do školy a přivádí domů. Nemá žádné přátele, protože chápe, že má před sebou jisté úkoly a nemůže mít normální výchovu. Je to součást královského života,“ obhajoval případ ředitel administrativy úřadu Gborbu Wuloma, Daniel Nii Gyasi Ankrah. Dodal také, že dívka je společně i se svou matkou pod policejní ochranou.

Podle zástupců svatyně v ghanském městě Nungua došlo k uzavření svazku proto, aby byla Naa Yoomo „držena od ostatních mužů“. Až dívka dospěje, bude ji údajně čekat očistný rituál. „Předpokládá se, že tento rituál ji zmocňuje k plnění jejích předpokládaných povinností manželky Gborbu Wulomo, což zahrnuje plození dětí,“ přibližuje deník The Mirror.

Nezvyklý sňatek vyvolal po celé zemi pozdvižení a mnoho lidí nejen z Ghany apeluje na úřady, aby byl Gborbu Wulomo zatčen. „12letá dívka se ani zdaleka nemůže stát ženou. Je to ještě dítě. A kvůli tomu, že byla ke svazku přinucena, jí bylo dětství ukradeno,“ nechali se slyšet zástupci nátlakové sociální a politické skupiny OccupyGhana.

Ghanská Ústředí Národní komise pro občanskou výchovu (NCCE) má ke svazku duchovního s teprve 12letou Naa také odmítavý postoj. Podle zástupců komise jsou takové svazky nezákonné, protiústavní a nemají v ghanské demokracii místo.