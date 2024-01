Zároveň se všem, které pohoršil, zklamal, zarmoutil, naštval nebo znejistil, omluvil. „To jsem nechtěl. Je mi to líto,“ dodal s tím, že v nejbližších dnech podá žádost o odchod z kněžské služby.

Podle Anežky (68) z frýdlantské farnosti se nad slovy kněze pobuřovalo jen pár starších věřících. „Zrušila bych celibát. Současná doba je pro lidi psychicky náročná, což znamená i velký nápor na kněze, protože na ně všichni sypou svoje problémy ve velkém. Jenže oni jsou pak na tu nálož sami,“ poznamenala.

„Když přijdou domů, není nikdo, o koho by se opřeli, komu by se vypovídali a u koho by našli pohlazení. Mnozí to řeší alkoholem a vím o dvou, kteří dostali v mladém věku infarkt,“ podotkla.

Má dítě? Ať se mu věnuje

Biskup Ostravsko-opavské diecéze Martin David zároveň poprosil farníky, kteří měli otce Lukáše rádi, aby jejich silné a temné negativní emoce nezastínily všechno dobré, co udělal. „Za to jsem mu vděčný,“ vzkázal.

Církevní příručka stanoví, že pokud její člen zplodí dítě, měl by katolické společenství opustit a věnovat se potomkovi. Dotyčný může také přestoupit k evangelické církvi, která sňatky dovoluje.

Náš kněz měl více dětí

Negativně se k celibátu staví i Marie (74) ze silně katolického Jablunkova. „Po válce tady působil farář, který těch dětí měl víc. Nikomu to nevadilo. Pak ještě jeden velmi pohledný kněz, ten měl taky potomka. Matka toho chlapce si od té doby už v kostele nikdy nesedla. Brala to jako trest pro sebe,“ uvedla seniorka.

Podle ní je však kvůli celibátu mezi kněžími spíše většina homosexuálů. „V mládí cítí, že jsou jiní, a tak se vydají na dráhu faráře. Proto si myslím, že omezení je přežitek,“ uvedla.

Zrušení povinnosti?

Celibát je závazek žít bez manželství a bez pohlavního styku, což faráři slibují při svěcení, kněžské děti by proto neměly existovat. Přesto je jich ve světě podle organizace Coping International odhadem okolo 10 tisíc. Papež František se loni vyslovil, že by mohla být povinnost celibátu zrušena. Například východní katolické církve ho nepožadují a jejich kněží se běžně žení.

