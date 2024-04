Smutná tragédie na Slovensku: Chlapeček (†2) se utopil v potoce

Neštěstí se stalo v neděli 31. března v malé obci Slovenské Kľačany v Banskobystrickém kraji. Dvouletý chlapeček tam spadl do potoka, našli ho až ve vedlejší vesnici. Při převozu do nemocnice zemřel.

Chlapec si měl podle informací TV Markíza ještě v podvečer hrát s kamarády před bytovkou. Pak ale zmizel. Naposledy ho viděli u potoka jenom pár desítek metrů od domu. Začala velká pátrací akce a na místo dorazili hasiči, psovodi i dobrovolníci. Asi po dvou hodinách ho našli v potoce ve vedlejší obci.

Po vytažení začali záchranáři dítě oživovat. Převoz do nemocnice už chlapeček nepřežil. „V neděli vyslalo Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Slovenské republiky sanitku rychlé lékařské pomoci do obce Vieska v okrese Veľký Krtíš k nezletilému pacientovi. I přes snahu záchranářů dítě během převozu do nemocnice zemřelo,“ uvedl zastupující mluvčí Zdravotnické záchranné služby SR Richard Bolješik.

Případem se zabývá policie.