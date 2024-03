Velikonoce, které se změnily v horor: Vražda kněze nebo bezcitná poprava manželky!

James Urban Ruppert vyvraždil vlastní rodinu. | Facebook.com

Případy, kdy se Velikonoce proměnily v hrůzné krvavé masakry, se staly i ve světě. K jednomu z nejhorších případů došlo během Velikonoční neděle roku 1975 v americkém státě Ohio.

James Urban Ruppert neměl hezké dětství. Za otce měl násilníka, který navíc rád pil a matka Jamesovi dávala neustále najevo, že namísto dalšího syna chtěla dceru. Starší bratr Leonard si s Jamese navíc během dětství opakovaně utahoval, až se nejmladší z bratrů v 16 letech rozhodl oběsit se na prostěradle. To se mu ovšem nepovedlo, ale zloba vůči bratrovi a zbytku rodiny, v Jamesovi přetrvávala ještě několik let.

James Leonardovi celý život záviděl. Starší bratr zvládl úspěšně vysokou školu, zatímco Jameson nedokončil ani jednu. Leonard získal dobře placenou práci u General Electric a mladšímu bratrovi, který byl dlouhé roky nezaměstnaný a bydlel s matkou, půjčoval peníze. Pomyslným hřebíkem do rakve pro Jamese byl fakt, že si jeho bratr vzal za ženu Almu, téměř jedinou kamarádku, kterou James v životě měl.

Zuzana si stoupla s dcerou před jedoucí vlak: Rodina prosí o pomoc se čtyřmi pozůstalými dětmi, nemají vůbec nic!

30. března 1975 během Velikonoční neděle pozvala matka Jamese a jeho bratra Leonarda společně s manželkou a osmi dětmi na sváteční oběd. Ten se však změnil v krveprolití. James na členy podle webu American Hauntings své rodiny vypálil téměř 50 nábojů. Výsledkem bylo jedenáct mrtvých. Mezi nimi byla Jamesova švagrová, matka ale i tolik nenáviděný bratr a jeho osm dětí ve věku od 4 do 17 let.

Po činu nechtěl James spáchat sebevraždu, protože by to považoval za smrtelný hřích. Namísto toho po 2 hodinách zavolal policii a popsal, co v domě udělal. Z důvodu nepříčetnosti byl James odsouzen ke dvěma po sobě jdoucím doživotním trestům. V roce 2022 zemřel v nemocnici Franklin Medical Center.