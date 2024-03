Laura (15) zmizela z vycházky: Dívku našli, je v pořádku

Laura (15) se nevrátila se z vycházky do dětského domova na Karlovarsku. Našli ji, je v pořádku. (Autor: PČR)

Do dětského domova v Mezirolí na Karlovarsku se v neděli z vycházky nevrátila Laura (15). Policisté po dívce vyhlásili pátrání. To mohli v pondělí dopoledne odvolat, školačka je v pořádku.

Laura měla být zpět v neděli v půl šesté večer. Jenže na ni v domově čekali marně. Po školačce, která u sebe navíc neměla mobilní telefon, se slehla zem. Rozjelo se policejní pátrání, strážci zákona oslovili veřejnost.

Akci mohli v pondělí odvolat. „Dívka byla vypátrána, je v pořádku,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Churaňová. Podle policistů to nebylo poprvé, co se dívka do domova nevrátila.