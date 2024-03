Neviděli jste ji? Na Jihlavsku zmizela Lucie (15): Dívka odjela z ústavu, k matce nedorazila!

Policie z Vysočiny žádá veřejnost o pomoc při pátrání po patnáctileté Lucii Vystrčilové. V pátek 8. března odjela na dovolenku z výchovného ústavu v Janštejně na Jihlavsku, za matkou do Moravské Třebové už nedorazila, nedala o sobě vědět a telefon, který má u sebe, je nedostupný.

Informace o pohřešované dívce mohou lidé sdělit na tísňové lince 158, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. "Pátrání původně vyhlašovali naši kolegové z územního odboru Svitavy, ale v současné době jsme si pátrání převzali na územní odbor do Jihlavy," uvedla Čírtková. Dívku minulý pátek kolem 13:10 vysadila vychovatelka na vlakovém nádraží v Jihlavě, odkud měla odjet do Moravské Třebové." To, zda odjela z místa vlakem nebo jiným způsobem, se dosud provedeným prověřováním nepodařilo zjistit," dodala Čírtková.

Hledaná dívka je štíhlá a asi 160 centimetrů vysoká. Má černé obarvené vlasy, které jsou rovné a středně dlouhé. Nosí dioptrické brýle. Na cestu byla oblečená v růžových šatech a zelené bundě. Obuté měla bílé boty značky Nike.