Liberecký soud rozdal tresty v obří drogové kauze: Gang pašoval tuny kokainu a hašiše i cigarety za desítky milionů

Jde o největší drogovou kauzu minimálně na severu Čech. Přes libereckou větev mezinárodního gangu šlo podle obžaloby přes tunu kokainu a 3,5 tuny hašiše. V Liberci byl podle obžaloby velkosklad, který sloužil jako překladiště drog, jež se dostaly do Evropy z Jižní Ameriky a ze zemí Blízkého východu. Z Liberce drogy směřovaly dalším zločineckým skupinám v jiných státech. Skupina je stíhána i za dovoz cigaret s daňovým únikem přes 84 milionů korun.

Soudem uložené tresty jsou pod hranicí zákonné sazby, Černému a Chalupovi hrozilo vězení od deseti do 18 let, a Stříbrné od pěti do deseti let. Tresty pod zákonnou sazbou navrhla státní zástupkyně Petra Pazderková i s ohledem na to, že všichni tři uznali vinu. Chalupa i Černý získali statut spolupracujícího obviněného. Jejich výpovědi pomohli policistům při rozkrývání činnosti a fungování gangu. Součástí dnešního rozsudku je, že ve prospěch státu propadnou dvě auta a nákladní návěs Černého, nákladní návěs Stříbrné i zabavených téměř 230.000 korun. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání.

Černý se přes svoji dopravní firmu podílel hlavně na zajištění přepravy ukrytých narkotik a jejich skladování v Liberci. Chalupa drogy vozil do Liberce i odběratelům v zahraničí, a naopak od nich přivážel peníze. U soudu uvedl, že to bývalo i 1,5 milionu eur (kolem 38 mil. Kč) za jednu cestu. Stříbrná o aktivitách organizované skupiny zřejmě příliš nevěděla, ale Černý využíval pro činnost gangu razítek její firmy a pronajímal si nákladní vozy, které firma Stříbrné vlastnila. Přiměl ji také, aby při vyšetřování nepravdivě vypovídala. Černý se jí za zapojení do gangu dnes v závěrečné řeči omluvil.

Podle obžaloby je hlavní postavou liberecké větve mezinárodního gangu uprchlý Vilém Kováč. Odmítl jakoukoli protiprávní činnost v e-mailu, který zaslal soudu před dvěma týdny. Za hlavní postavu gangu ho ale dnes v závěrečné řeči znovu označil i Černý.