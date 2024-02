Pornohvězda Adriana (32) si zlomila páteř skokem do pěnovky: Promluvila o obrovské bolesti.

Bývalé hvězdě z filmů pro dospělé Adrianě Chechikové se radikálně změnil život v roce 2022. Na akci s názvem TwichCon v kalifornském San Diegu se totiž zúčastnila hry, po které skočila do pěnových kostek a při tom si nadvakrát zlomila páteř. Původně jí lékaři řekli, že už možná nikdy nebude chodit. To se naštěstí nestalo, ale i více než rok po zranění trpí velkými bolestmi.

V řijnu roku 2022 se Chechiková zúčastnila na TwichConu výzvy, při které měla soupeřku shodit z podstavce do pěnových kostek. Vyhrála, což oslavila tak, že do pěnovky také skočila. Při doskoku si ale nadvakrát zlomila páteř. „Nemohu vstát,“ naříká ve videu, kde je její skok zdokumentován.

Pornohvězdu čekala operace a lékaři jí sdělili, že se už možná nikdy nepostaví na nohy. To se naštěstí nevyplnilo. Adriana ale i tak trpí po více než roce od zranění velkými bolestmi. Svěřila se s tím fanouškům na sociální síti X, dříve Twitter.

„Od včerejška mám tu nejhorší migrénu. Vím, že je to z výletu do Las Vegas, kde jsem moderovala a tančila, nic bláznivého, obyčejné tancování, ale mám strach,“ svěřila se kráska. „Kdy budu moci jít jen tak ven a tančit bez toho, aby mě to nesmírně bolelo nebo aby se mi druhý den něco nestalo?“ dodala s tím, že má strach, že jí zranění vzalo možnost se jít takto bavit a zatančit si.

Dodala, že si píchla injekci proti bolesti, ale nepomohlo to, a proto musí k lékaři. Fanoušci na sociální síti jí napsali mnoho povzbudivých komentářů a doporučili jí, ať tomu dá čas, že to není tak dávno, kdy nemohla ani chodit, a teď je schopná tančit.