Monika toxickou látkou leptala obličej dcery Julinky (9): Na údajné nemoci pak vydělávala!

U nijak výrazného dřevěného domu v malé vesnici nedaleko Lukova zastavila sanitka a pět policejních aut. Po chvíli policisté z domu vyvedli dvě osoby, Moniku B. (43) a jejího manžela s pouty na rukou. Nikdo nevěděl, co se děje, ačkoli někteří sousedé měli znepokojivé předtuchy. Skládačku se konečně podařilo složit dohromady. Nebyla to nemoc, která útočila na drobné tělíčko devítileté Julie, ale matčina hanebná krutost. Chorobu své dcery pouze předstírala, jednalo se o podvod. A všichni jí příběh o nemoci věřili.

Bolest, puchýře i sbírky v kostele

„Kůže odlupující se v cárech a bolest, která ani na chvíli nezmizí, takový je život mé dcery. Jsou chvíle, kdy Julča křičí bolestí. Ani silné steroidy nepomáhají. Lékaři mají u Julči podezření na chorobu zvanou jako Epidermolysis bullosa. Nyní čekáme na výsledky testů,“ vysvětlovala 43letá matka v popisu jedné ze sbírek.

Julie měla na obličeji puchýře a pupínky. Dítě evidentně trpělo a nikdo mu nedokázal pomoci. Matka na ni mezitím vybírala peníze. Nevyhýbala se internetu, ale ani kostelu. „Sbírek bylo hodně. Dokonce i kněz v kostele říkal, že se vybírají peníze pro Julču,“ uvedli v rozhovoru pro deník Fakt.pl místní obyvatelé. Celkem se podařilo vybrat částku ve výši v přepočtu přes jeden milion korun.

Místní jsou v šoku

Strašlivá pravda vyšla konečně najevo. Ze zjištění vyšetřovatelů vyplývá, že Monika B. své dceři úmyslně ubližovala. Vtírala jí do obličeje blíže nespecifikovanou toxickou látku s žíravými a dráždivými vlastnostmi a její bolesti využívala k finančnímu obohacení. Místní obyvatelé zůstávají v šoku a nad celou situací neskrývají rozhořčení.

„Jsme z toho v šoku. Je nepředstavitelné, jak lze dítěti ublížit tak nelidským způsobem. Měli by jí udělat to, co udělala Julče. Měla by se za to smažit v pekle,“ dodávají trpce.

Až dvacet let za mřížemi

Monika B. si u Okresní prokuratury v Lublinu vyslechla obvinění. Během několika let fyzicky i psychicky týrala svou nezletilou dceru, která se vzhledem ke svému věku a stavu nemohla bránit. Třiačtyřicetiletá žena svou vinu nepřiznala. Hrozí jí až 20 let odnětí svobody. Jejího muže krátce po zadržení pustili.