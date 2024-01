Recidivista oloupil seniorku, od soudu utekl oknem! Za mřížemi stráví 6,5 roku

„Obžalovaný naprosto jednoznačně způsobil poškozené těžkou újmu,“ uvedl soudce Petr Sušil. Poukázal na to, že seniorka se musela podrobit po napadení dvěma operacím.

Koňařík byl odsouzen za loupež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a také za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozila mu sazba pět až 12 let. Soud zohlednil jeho věk, doznání, projevenou lítost, na druhou stranu poukázal na jeho čtyři předchozí odsouzení. „Je zde řada přitěžujících okolností, proto nemohl být trest ukládán na samé spodní hranici trestní sazby. Šlo o vědomou páchanou trestnou činnost vůči osobě vysokého věku,“ dodal soudce.

Seniorka má trvalé následky

Koňařík seniorku přepadl loni 5. dubna u vchodu do panelového domu ve Valašském Meziříčí. Ve chvíli, kdy žena odemykala vstupní dveře do domu, ji chytil za levou ruku a snažil se jí vytrhnout kabelku a tašku s nákupem. „Následně k ženě přistoupil blíž, chytil ji do takzvané kravaty, stáhl ji po čtyřech schodech dolů na chodník, kde ji strhnul na zem a s kabelkou a taškou s nákupem z místa činu utekl,“ uvedla státní zástupkyně Michaela Šoková. Seniorka utrpěla tříštivou zlomeninu horní části levé pažní kosti a oděrky a podle svého zmocněnce má trvalé následky.

Nezaměstnaný jednadvacetiletý muž, absolvent základní školy a otec dvouletého syna, byl v minulosti čtyřikrát odsouzen a je v podmíněném trestu. U soudu vypověděl, že byl uživatelem pervitinu.

Chytli ho až v řece

Koňařík měl ve středu u soudu pouta na nohou i rukou, eskorta si opatření vyžádala v souvislosti s jeho útěkem ze soudní síně Okresního soudu ve Vsetíně loni na konci dubna. Po rozhodnutí o umístění do vazby se obžalovaný nečekaně rozběhl k otevřenému oknu v jednací síni. „Nedbal výzev eskortujících a střežících policistů, aby zůstal stát, vysmekl se policistovi u okna, z tohoto vyskočil a utíkal po ulici Palackého směrem dolů,“ popsala žalobkyně.

Policisté jej pronásledovali a použili i varovné výstřely, nakonec ho policista dostihl v řece Bečvě, kde ho zadržel. „Byl jsem na tom psychicky špatně, chtěl jsem se rozloučit se synkem a s družkou,“ odůvodnil muž dnes svůj útěk.