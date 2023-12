Pejsek v obci Cep spadl do hluboké studny: Zachránili ho hasiči

Na pomoc pejskovi minulé pondělí odpoledne vyráželi jihočeští hasiči. Chlupáč v obci Cep spadl do hluboké studny. Velitel zásahu se za psem slanil, přendal ho do vaku a následně ho hasiči vytáhli ven.

Jihočeští hasiči na sociální síti Facebook publikovali video ze zásahu v obci Cep, do níž vyjížděla jednotka z třeboňské stanice. Pejsek tam spadl do zhruba deset metrů hluboké studny.

„Velitel zásahu po prvotním průzkumu rozhodl, že se do studny pro pejska sám slaní. Komplikací byla rozvodová instalace u vršku studny, ze které po poruše vytékala voda a nešla zastavit,“ napsali hasiči. Poté, co se velitel k pejskovi dostal, přendal jej do vaku a hasiči ho následně vytáhli nahoru. Majitelé ho ihned odnesli domů. „Ve studni strávil něco kolem půl hodiny,“ dodali hasiči.