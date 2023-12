Otřesný případ z Mostecka: Žena oloupila a znásilnila mladíka

Ústecká kriminálka obvinila ze znásilnění a loupeže 42letou ženu, která zneužila nevinného mladíka. Vyčíhala si na něj ve vlaku, kde si řekla o peníze. Po vystoupení mladíka zatáhla do křoví, kde ho znásilnil a okradla.

Žena (42) cestovala ve vlaku do Mostu v září ve večerních hodinách. Potkala tam nic netušícího mladíka, kterého poprosila o nějaké peníze na cestu do Prahy. Ten jí daroval 160 korun, tím to pro něj ale neskončilo.

Nakonec společně vystoupili v cílové stanici. „V nádražní hale stíhaná chytla mládence za ruku a měla ho táhnout ven z budovy několik desítek metrů ke křoví. Ten ze strachu nic neříkal, nebránil se. Snažil se telefonem zavolat o pomoc, což mu s křikem žena z Bíliny nedovolila,“ uvedl policista Václav Krieger.

V křovinatém zákoutí se zastavili a žena mladíkovi vytáhla z kapsy peněženku, ze které mu sebrala další peníze. „Pak se chtěla možná revanšovat, proto podle policistů mladistvému stáhla zapnuté kalhoty a začala mu provádět masturbaci penisu. Ten ale o žádné sexuální služby nestál,“ dodal Krieger. Mladík ze strachu nekladl odpor.

Po krátké době žena přestala, mladíkovi ještě několikrát nabídla sex, který odmítl. Prosil ale o to, aby mu žena vrátila peníze, to se nestalo. Když pekelný zážitek skončil, šel mladík na policii, kde vše oznámil. Policisté brzy ženu dopadli, vyšetřovatelka ji následně obvinila ze znásilnění a krádeže. V případě uznání vinnou jí hrozí až deset let vězení.