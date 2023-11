Ničivý požár domu na Jablonecku: Rodina přišla o střechu nad hlavou

Záchranné složky koncem září vyjížděly do obce Odolenovice na Jablonecku. Plameny tam zachvátily rodinný dům. Na místě zasahovalo až šestnáct jednotek hasičů. Požár se jim podařilo dostat po šesti hodinách pod kontrolu, ovšem rodina přišla o střechu nad hlavou. Dům by rádi vybudovali znovu, a proto na ně byla vyhlášena veřejná sbírka.

K požáru rodinného domu došlo 22. září krátce po sedmé hodině večer. „Při příjezdu na místo události byla střecha objektu v plamenech. Vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu,“ uvedli hasiči v tiskové zprávě. „Na místě události byly zraněny tři osoby, z toho dvě osoby byly převezeny do zdravotnického zařízení,“ dodali. S plameny bojovalo až šestnáct jednotek hasičů a oheň se podařilo dostat pod kontrolu zhruba po šesti hodinách.

Požár po sobě zanechal obrovskou spoušť, a rodina tak během pár hodin přišla o střechu nad hlavou. „Ačkoliv byl objekt pojištěn, pojistka bohužel nedosahuje takové výše, aby pokryla veškeré náklady spojené se znovuvybudováním rodinného domu ani náhradu majetku,“ stojí v úvodu sbírky na fundraisingové stránce Donio.cz. Rodina žila v obci Odolenovice už po několik desetiletí a ráda by dům vybudovala znovu. V domě žilo šest lidí a co nevidět do rodiny přibude další přírůstek. Přátelé se proto rozhodli, že na rodinu vyhlásí veřejnou sbírku, aby jim přispěli do nového začátku.